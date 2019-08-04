鼻塞、流鼻血...竟是鼻腔癌末期！2周內「腫瘤擠爆左眼」

▲治療前的左眼，因腫瘤在兩週內快速生長而造成左眼腫脹、完全打不開。（圖／高雄長庚醫院提供，下同）

記者謝承恩／綜合報導

一名50多歲男子半年前出現左側鼻塞、流鼻血等症狀，被診斷為「鼻竇炎」，治療後病情一直沒有改善，轉往高雄長庚醫院檢查，沒想到一查就發現男子左側鼻子中有黏膜性黑色素瘤，切片檢查為鼻腔癌末期，不到一個禮拜腫瘤快速增大，凸出眼窩導致左眼看不見。醫師提醒，若發現單測鼻子出現鼻塞、鼻血、嗅覺不敏等徵兆，要盡快就醫。

這名男子就醫時自述，常常鼻塞到睡不著、不自覺會流鼻血，時間長達2個多月，誤以為是鼻竇炎作祟。然而收治該病例的高雄長庚醫院耳鼻喉部鼻科主任羅盛典指出，男子經檢查發現鼻子內長有惡性腫瘤，甚至已到第四期鼻腔癌，為避免延誤病情，趕緊收治住院。

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▲腫瘤部位從鼻竇腔長出，往內侵犯進入鼻腔、往上吃穿眼眶骨侵犯眼睛、往下吃穿齒槽骨侵犯上牙齦。

不料從門診到住院，短短兩周內，左側鼻內腫瘤開始往眼窩擴散，穿過眼睛下方骨頭，腫大到把眼球推出眼窩，恐怕需要透過手術將眼睛挖除，才能避免殘存癌細胞擴散，但考量病患還在工作，挖除眼睛對生活影響甚鉅，討論後以藥物治療，加上SBRT局部高劑量電療、免疫治療，腫瘤才逐漸縮小，視力也逐漸恢復，最後再以手術摘除腫瘤，目前已持續追蹤病情半年，仍恢復良好。

羅盛典表示，以該個案的左側鼻腔中的腫瘤，診斷出為罕見「黏膜性黑色素瘤」，相較於「表皮性黑色素瘤」僅占1%機率，但有7.8成都會長在頭頸部位，其他還包含泌尿、肛門口、大腸小腸、女性外陰部等，一定要特別小心。民眾若是睡覺偏哪邊、就哪邊鼻塞，但多是短暫單側或雙側的鼻塞，如果長期一直是單側鼻塞、甚至沒原因的流鼻血，耳朵單側不適，就要特別留意，有可能是鼻咽癌前兆，需要盡快就醫檢查。