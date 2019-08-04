「強效控油」會破壞皮膚...醫揭「3種超NG抗痘法」：只會更糟！

▲醫師提出常見「3大偏執系抗痘法」，錯誤行為反而讓痘痘問題越來越糟。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

痘痘一直無法改善？可能是你抗痘方式錯了！皮膚科醫師指出，痘痘好發部位是「前胸、後背和臀部」，而市面上也有許多標榜抗痘的產品，但很多人都用錯方式。醫師也特別整理出「3大偏執系抗痘法」，提醒愛美的女孩千萬別再犯錯！

皮膚科醫師蔡依倫表示，女孩常見的身體痘痘困擾，其實多半是毛囊炎惹的禍，毛囊炎好發於皮膚表面皮脂分泌旺盛的區域，前胸、後背與臀部等三大性感指標部位，都有大量皮脂腺的分布。尤其夏季高溫高濕的環境下，溫度每上升1℃肌膚的出油量大約會增加10％，更增加了這幾個部位毛囊阻塞或細菌孳生的機會。

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因此許多女孩為了追求完美，對身體肌膚瑕疵零容忍，甚至採用強效控油抗菌、加強去角質、包緊緊防曬法等各種「偏執系抗痘法」對抗痘痘。但蔡依倫提醒，一知半解的抗痘觀念與過於激烈的抗痘行為，反而可能加劇肌膚的傷害。

蔡依倫提醒，當出現痘痘問題時，首先應該尋求皮膚科的專業用藥諮詢，再配合正確的沐浴保養進行輔助，且抗痘洗沐建議選擇不含皂鹼、可鞏固肌膚屏障的pH5.5微酸性產品，親膚性高、能幫助皮膚處於穩定狀態。

▲抗痘洗沐建議選擇不含皂鹼的產品。

【3大偏執系抗痘法】

1.一定要「強效控油」抗菌，才能杜絕痘痘孳生根源？

蔡依倫說，皂鹼成分等過分去除油脂的產品，反而會打亂皮脂正常分泌、破壞皮脂膜的自然保護力，除了導致肌膚缺水，外界刺激物質與細菌/黴菌，也因缺乏皮脂頻障，更容易入侵肌膚。

針對抗菌型產品，蔡依倫指出，市售抗菌沐浴乳大致可分為抗菌精油與抗菌劑添加兩種。以常見的茶樹精油而言，雖然有抗菌效果，但濃度太低無法達到抗菌功效，濃度太高則有刺激皮膚的風險。而添加抗菌劑的產品，長期使用則可能破壞表皮原本的共生菌恆定狀態，當菌落生態失衡，皮膚防禦及免疫功能都恐受到影響。

2.一定要經常去角質，才能避免老廢角質堆積堵塞毛孔長痘，還能加速消除痘疤暗沉？

老廢角質堆積確實是毛孔阻塞發炎的常見原因，但蔡依倫說明，角質是否能維持正常代謝，保濕度是最重要的關鍵。當保濕不足，角質就無法自然順利代謝，因而出現乾燥、粗糙，甚至長痘痘的狀況。

若太常使用磨砂成份、刷具等輔助物進行去角質，除了過分清潔破壞皮脂膜，導致肌膚保濕力下降，更容易刺激痘痘部位，導致發炎狀況加劇或感染。

3.一定要包緊緊徹底防曬，痘痘才不會惡化？

紫外線是肌膚的大敵，也是導致痘痘惡化的原因之一。但蔡依倫提醒，許多人習慣穿防曬外套遮陽，卻忽略流汗濕熱的環境，也會加速細菌的孳生，成為身體痘痘的肇因。而許多標榜長效防水的防曬乳，如果沐浴過程中沒有徹底的卸除，也容易造成毛孔堵塞與肌膚負擔。

