改善眼乾澀、除口臭！醫揭「菊花茶」7大好處：夏天還能防中暑

▲菊花茶保健保健作用多，但特殊族群飲用前要注意。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

除了青草茶，夏天也可以喝「菊花茶」防中暑！中醫師指出，菊花茶不只有助清涼退火，也可以「保健眼睛、改善風熱感冒、眩暈、頭痛、耳鳴、除口臭和喉嚨痛」，但要特別注意的是，菊花茶性寒，孕婦、過敏體質者、自身免疫力低下、脾胃虛弱的人，想飲用菊花茶，一定要先諮詢醫師意見。

中醫師周宗翰指出，菊花味甘苦、性微寒，有散風清熱、清肝明目和解毒消炎等作用，但其實菊花也分「白菊花跟黃菊花」兩種，「白菊花」味較甘，清熱力較弱，平肝明目效用較強，有助改善眼睛乾澀；而「黃菊花」味較苦，清熱解毒效果較好，所以中醫常常選用黃菊當作用藥。

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「不過菊花茶不是人人都能喝！」周宗翰強調，白黃菊花屬性偏微寒，體質屬於「脾胃虛寒」，容易手腳冰冷、拉肚子、經痛的人，喝菊花茶反而會覺得腸胃不舒服，如果是吹風受寒發冷、頭痛、咳嗽的風寒型感冒，喝菊花茶也容易加重症狀。

菊花茶要現泡現飲，最好不要久放！周宗翰提醒，因為菊花茶中的黃酮類物質十分不穩定，很容易被氧化，茶水也會失去本來的黃色色澤，變為綠色，保健作用也會有所下降；菊花茶泡10-15分鐘後就可飲用，放隔夜不要喝，且無論用哪種菊花泡茶，都不應連續飲用，正常喝3~5天即可，體質偏寒的人加點枸杞也可以中和菊花的寒性。