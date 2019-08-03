高雄登革熱冒不完！苓雅區也出現首例「感染第二型」來源待釐清

▲因應高雄登革熱，疫情衛生人員展開疫情防治，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市苓雅區也出現登革熱！疾病管制署今（3）日公布新增1例本土登革熱病例，為苓雅區福康里30多歲男性，這也是苓雅當地今年首例本土登革熱。調查個案活動地區除住家外還有到小港區工作，檢驗也發現他感染的是登革病毒第二型，與高雄主要流行的第四型不同，評估在居住或活動地點週邊社區遭到感染可能性較高，已經進行相關防治工作。

疾管署副署長莊人祥表示，個案近期無出國史，8月1日陸續出現發燒、肌肉痠痛等症狀，於隔日就醫後通報，並於3日確診感染登革病毒第二型，同住家人目前無疑似症狀，目前個案已收治住院。

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莊人祥指出，個案活動地以住家及小港區工作地為主，另調查其住家距離日前確診三民區興德里及前鎮區西山里個案4公里左右，研判其於居住地苓雅區福康里或活動地周邊社區感染的可能性較高。

莊人祥分析，國內目前第二型登革熱可分為兩類，第一個是台南登革熱疫情主要流行的病毒，高雄前鎮區西山里個案病毒基因就與台南類似；至於三民區興德里與旗津區中華里個案的第二型病毒則屬另外一類，基因定序與台南流行的有所差異，評估可能是另有境外移入病例造成後續傳染。苓雅區個案後續也會著手進行基因定序，釐清個案第二型病毒屬於哪一個來源。

今(2019)年截至目前國內累計64例本土登革熱病例，為高雄市48例(三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例)、台南市16例(東區6例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。另有278例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。