開極樂X交趴！他小頭冒痘炸膿...一驗「性病全中」　醫驚曝：趴友也得了



▲男大生GG「出狀況」一驗發現性病全中。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導



現代人性觀念開放，尤其是年輕人在暑假「大玩特玩」，小心染上一堆病！一名22歲男大生因為包皮破洞流膿，龜頭還長出乳突狀一顆顆如痘痘的異物，發現情況不對勁急就醫。結果一驗，發現竟慘中「性病大三元」，他才向醫師坦承和一群朋友趁著暑假瘋開「X交派對」，過沒多久趴友都排隊來驗，讓醫師超傻眼。

台中某知名泌尿科醫師和《ETtoday健康雲》記者分享，門診曾遇一名22歲男大生，在暑假期間出現解尿疼痛的症狀，初期自行到藥局買藥服用，一段時間後發現包皮破出「有如嘴巴皰疹」點狀分佈的小洞，還流出白色膿液，甚至在龜頭部份長出了乳突狀的「粉色痘痘」當場嚇壞，立馬就醫。

醫師指出，看到這種問題，泌尿科的SOP為先做分泌物細菌培養，再來會詢問患者是否要驗性傳染病，「他不同意我還不能驗。」在取得同意後驗了多項性病，結果一出爐，男大生同時染上淋病、菜花和疱疹3種性病，有如晴天霹靂。後來他才坦言一群年輕人趁著暑假相約摩鐵瘋開「雜交派對」，愛玩、敢玩卻不幸染病，但值得慶幸的是，沒染上無法根治的愛滋病。



▲雜交趴開下去，染性病男大生的「趴友」都到診間報到。（示意圖／ETtoday新聞雲）

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本以為性病個案能告一段落，沒想到「趴友」排隊到診間報到，出現一名年紀與男大生相仿的女生，一入診間害羞的說：「我是XXX（男大生名）的朋友」，主訴自己下體分泌物增加，解尿也出現問題，抽血和驗尿的結果是染上「淋病」，在給予抗生素治療後很快就復原。又過了一段時間，再出現一名年輕男子，也說自己是XXX的朋友，出自於擔心要來驗性病，但很幸運的「乾乾淨淨」什麼也沒有。

醫師建議，為防止「乒乓球效應」互相傳染，染性病者務必盡到告知義務，要求性伴侶一同就醫檢查，也慶幸雜交趴中沒人染愛滋病。他說，夏季除了包皮發炎、泌尿道結石外，因染性病而就醫的年輕人特別多，很多人「驗出沒病」後，擔心恐為性病潛伏期，過一、兩個月會再回診「要求重驗」，讓醫師無言：「愛玩又怕中槍！」他也提醒，暑假期間即使有這方面的邀約仍要注意安全性行為。



▲醫生提醒，年輕人愛開趴也要注意「安全性行為」。（示意圖／翻攝pixabay）