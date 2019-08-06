ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

媽媽北上忘記帶慢性病藥！藥師曝「補救方法」

ETtoday健康雲

▲藥,藥盒,藥丸。（圖／翻攝自pixabay）

▲慢性病用藥忘了帶怎麼辦？示意圖（圖／翻攝自pixabay）

撰稿：洪巧藍
諮詢專家：中華民國藥師公會政策執行長／藥師沈采穎

Q：請問我母親從南部上台北，忘記攜帶高血壓及心臟的慢性病連續處方藥，該如何處理？

中華民國藥師公會政策執行長、藥師沈采穎表示，慢性病連續處方用藥為避免重複用藥，處方期間無法再以健保開立同樣的藥物，建議可赴診所以「自費」方式購買藥品。

請繼續往下閱讀...

沈采穎表示，為避免民眾重複用藥，健保署實施雲端藥歷警示系統，讓醫師開立藥物時，可以了解病人重複用藥情形，但也因此，慢性病連續處方藥的處方期間，若再次開立同樣的藥品，可能會遭健保核刪，醫師會避免這樣的情況。

然而慢性病用藥必須定時服用，若因遺忘有必要再取得藥物，建議可以到診所去請醫師「以自費方式」購買所需日數的用藥，如果長輩需長期待在台北，也應盡快請南部家人將本來服用的藥物寄來。

這裡悶、那裏痛，親友說吃這個藥卡有效？看病領藥怎麼吃老霧煞煞？用藥治病、要命可能只在一線之間，可不能一知半解！《ETtoday健康雲》開闢新專欄「藥師站台」，歡迎來信提出你的用藥難題，我們將請專業藥師來解答你的疑惑，幫你顧健康！信箱：lifenews@ettoday.net
◎鎖定每日刊文，看看專家怎麼解開難題！

關鍵字： 藥師站台 藥師沈采穎 處方箋
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

媽媽北上忘記帶慢性病藥！藥師曝「補救方法」

拜託別再叮我！中醫推「3大強效防蚊招」：乾橘皮也可以

個性合到爆！12星座「戀愛相性最配CP」甜曝光　你們閃瞎上榜？

欲求不滿！ 2孩媽哀怨：做愛像在取悅3個男人，誰來取悅我？

男女差很大！研究：當爸幸福、當媽憂鬱...專家點出關鍵原因

好傷人！12星座「不想回你訊息」原因慘曝光　OO覺得你長太醜了

遲到1分鐘也要吵！惹人厭原因曝...「這句話」害理智線斷裂

吃這裡更營養！研究：蘋果籽比肉「好菌多10倍」...下次別再挑掉啦

微整形修修臉卻長硬塊　小心玻尿酸肉芽腫

岱宇攜飛利浦推「創新物理治療方案」　搶進歐洲、中東和非洲市場

讀者迴響

回到最上面