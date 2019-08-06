媽媽北上忘記帶慢性病藥！藥師曝「補救方法」

▲慢性病用藥忘了帶怎麼辦？示意圖（圖／翻攝自pixabay）

撰稿：洪巧藍

諮詢專家：中華民國藥師公會政策執行長／藥師沈采穎

Q：請問我母親從南部上台北，忘記攜帶高血壓及心臟的慢性病連續處方藥，該如何處理？

中華民國藥師公會政策執行長、藥師沈采穎表示，慢性病連續處方用藥為避免重複用藥，處方期間無法再以健保開立同樣的藥物，建議可赴診所以「自費」方式購買藥品。

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沈采穎表示，為避免民眾重複用藥，健保署實施雲端藥歷警示系統，讓醫師開立藥物時，可以了解病人重複用藥情形，但也因此，慢性病連續處方藥的處方期間，若再次開立同樣的藥品，可能會遭健保核刪，醫師會避免這樣的情況。

然而慢性病用藥必須定時服用，若因遺忘有必要再取得藥物，建議可以到診所去請醫師「以自費方式」購買所需日數的用藥，如果長輩需長期待在台北，也應盡快請南部家人將本來服用的藥物寄來。

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