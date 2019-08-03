安胎到崩潰！孕婦拔針血狂噴…下秒「捧肚撞牆」跪地求醫：讓我出院



▲一名孕媽安胎安到崩潰，竟在病房內拔安胎針、捧肚撞牆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

孕婦辛苦懷胎10個月產子的血淚過程，相信當媽的網友們都超有感，除了面臨孕吐、胎兒壓迫膀胱造成頻尿等種種不適，其中憂鬱更是困擾著她們。曾有一名30多歲的孕媽，因懷孕10多週時被診斷出「子宮頸閉鎖不全」住院安胎，過了10多週後的某天，竟在醫師巡房時，抓了狂似的把安胎針拔掉，甚至捧肚撞牆，激動跪求醫師：「拜託讓我出院」，當場嚇壞醫護人員。

在懷孕過程中，一旦遇到子宮收縮或出血，就得立馬安胎！振興醫院婦產部醫師李偉浩在《媽媽好神》節目中分享安胎安到憂鬱的案例。一名30多歲的孕媽，懷孕10多週時被診斷出「子宮頸閉鎖不全」，下體陸續出血而住院打安胎針，持續安胎至孕期近30週，胎兒也較大較安全。某天探視她卻嚇一跳，「她整個木然，一直盯著我看，我心裡想說發生什麼事，有點恐怖。」



▲李偉浩驚見孕婦撞牆，趕緊上前制止。（圖／截自《媽媽好神》Youtube）

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孕媽瞪大著眼說，「醫生，我真的沒辦法忍受了，我真的安（胎）不下去了。」下一秒就把手上安胎針一拔，血當場噴賤病房內，李偉浩當下想抓住她，沒想到孕媽竟用頭去撞牆，下一秒捧著大肚子往牆上猛一撞，情況危急趕緊請其他醫護人員幫忙制止。孕媽情緒崩潰跪倒在地，瘋狂對著醫師磕頭：「醫生，拜託讓我出院…拜託！」

李偉浩解釋，看著孕媽可憐的模樣，除了趕緊進行約束，並通報家屬說明她「越住越憂鬱」的狀況，會同身心科醫師診治，後來也確診為憂鬱症，因為住院太久而誘發。但也因為母胎虛弱必須安胎，一不打安胎針就開始流血，因此只好連哄帶騙的以「調整藥劑量」讓她持續安胎，最後好不容易撐到37週足月，順利產下健康寶寶。



▲所幸最後沒有傷到胎兒，也在懷胎37週後產下寶寶。（示意圖／視覺中國）



李偉浩受訪時指出，該名孕媽生產完仍產後憂鬱，後續家屬也花很多心思照顧。他解釋，懷孕時憂鬱主要與孕期及產後荷爾蒙改變、女性家庭角色改變有關，有高達一半的產後婦女會或多或少出現產後情緒低落的狀況，而產後憂鬱症須尋求醫療協助比率約10～15%。

提到孕媽罹患的「子宮頸閉鎖不全」，李偉浩指出，可能與先前子宮頸手術、子宮頸感染有關。若有感染必須以抗生素治療，若是沒有感染的，會考慮在孕期進行子宮頸環紮，將子宮頸綁緊。

目前台灣所採取的安胎策略，有別於過去懷孕初期出血即得安胎的作法，隨著新生兒醫學發達，除非特殊情況，否則已不建議初期的住院安胎。至於安胎方法，一般則以口服安胎藥物為主，若效果不佳，則會考慮住院靜脈注射安胎藥加上濾泡成熟劑。