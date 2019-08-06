「我前男友都比你強！」她一句無心之過...從此無性婚姻10幾年！

文／吳孟瑤 圖／盧亞屏繪

性不性，有關係！婚姻中無性關係的成因和形態百百種，如何維持熱度或改善相處，看看專家怎麼說。

個案：芳華（42歲）結婚20年

我跟先生結婚快20年了，剛開始的幾年，性生活都還算美滿，但隨著丈夫工作愈來愈忙碌，性生活的品質也每況愈下，甚至可以用「草草了事」來形容，讓我相當不滿。有一次房事結束後，我實在忍不住，抱怨了一句：「我前男友都比你強！」從此，便開始了我們長達10多年的無性生活……

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之後，除了為生孩子的必要性行為之外，其他時間性次數幾乎是0。

生了2個孩子後，情況更是愈發嚴重，我甚至懷疑先生是不是性無能，或其實是同性戀。

由於我們兩人都很保守，所以從沒針對這件事做溝通，我也不敢向外人詢問、求助，就這樣維持著我們的無性婚姻。

直到有一天，我無意從先生的手機發現，原來先生早已外遇好幾年，事發後他苦苦哀求我，說跟對方沒有感情只有「性」，也承諾會切斷關係回到我身邊。

但問題來了，雖然先生的確不再和小三有往來，但面對我時仍然無法勃起，即便我主動討好求歡，我們仍然無法做愛，想到他跟別人可以，跟我就不行，真的讓我好生氣！難道一句無心之過，真的可以造成這麼大的心理障礙嗎?





專家處方

跟別人可以，跟太太不行，很明顯這是心因性問題。原因在於當初夫妻兩人的性生活遇到挫折，加上雙方都個性保守、沒有溝通，才讓丈夫改為尋求第三方來解決性問題，這是很多關係中常會犯的「三角化關係」問題。丈夫好幾年來性都是找他人，要改變習慣回來跟太太重修舊好，的確會有相當大的心理障礙。

首先，建議兩人還是要先坦誠溝通，太太也要調適心態，自己是否真的願意原諒丈夫、一起解決性方面的問題；再來，建議兩人可以先試著多做些嘗試，如一起看A片、幫對方自慰等等，把彼此的需求與渴望展現給對方看，重新建立信任感與親密感。如果這些都還是無法有效改善，就建議向專業醫師或性諮商協助。

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