喉嚨痛有解！把這食材壓碎後加進溫水喝下　3天可明顯改善

文／網站編輯 圖／pixabay

喉嚨痛吃什麼？

解方：大蒜水、鹽水漱口、金桔

輕微的喉嚨癢痛、咳嗽，不妨試試大蒜水。研究指出，新鮮的大蒜汁有抗菌特性。取六瓣大蒜壓碎後加進溫水，一天兩次、服用三天後可明顯改善。

請繼續往下閱讀...

熱水（不燙口即可）加鹽也有消炎退火功能，能緩和咳嗽及喉嚨不適。

金桔則有止咳、化痰功效，單吃或泡茶喝均可。此外，番茄、楊桃、蜂蜜水、杏仁等也都有鎮咳止痰的功效。

如果想用藥，最常見也最安全的就是普拿疼。

到藥局去詢問單顆計價的普拿疼（商品名：Scanol，一顆大約1～5元），價格比陳列在一般架上的知名廠牌（商品名：Panadol，約5～10元）便宜許多。

此外，非類固醇消炎藥（NSAID）也可以用來舒緩這些症狀（例如：Purfen、Voltaren），效果較普拿疼強，但是副作用也較多，例如過敏、腸胃不適。「很痛的時候吃，」長庚醫院耳鼻喉科醫師黃啟哲提供個人的經驗，但提醒民眾要知道自己所服用藥品的副作用，依個人的身體反應小心使用。

熱薄荷檸檬水DIY

材料（2份） ：檸檬汁1顆的份量、蜂蜜4小匙、薄荷8片、熱水1又1/2杯

作法 ：在耐熱玻璃杯中加入檸檬汁、蜂蜜攪拌；加入薄荷葉，倒入熱水攪拌。

延伸閱讀：

感冒不一定得多喝水 喉嚨痛、鼻塞該補充這兩樣東西

加鹽沙士能治喉嚨痛？治感冒4偏方 有效與否大公開

嘴巴常有異味、容易喉嚨痛 可能是「口腔土石流」引起

喉嚨痛、咳嗽想快點好...飲食不用過於清淡 但得留意3原則

起床常喉嚨痛 日本牙醫：睡覺時「這樣做」可改善

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章