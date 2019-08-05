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心臟衰竭比癌症更致命！出現5症狀別輕忽　大熱天也會誘發

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心臟衰竭比癌症更致命！　出現5症狀千萬別輕忽

文／陳俊辰　圖／鄭佳玲

天氣悶熱、咳嗽不停、常覺得疲倦沒精神？小心，有可能是心臟衰竭找上門。

台灣現在約有7萬人罹患心臟衰竭。心衰竭是心臟因曾經梗塞、中風或老化等因素，使血液輸出量不足以供應身體所需。不只冬季，大熱天也是心臟衰竭的好發時間。

心衰竭5年死亡率高於多數癌症

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Check！心衰竭5症狀

小心！這些症狀別輕忽，有可能是心臟衰竭

3個小叮嚀，夏天請注意

如果心臟已有衰竭症狀，夏天要特別注意3件事

大太陽時減少出門

流汗過多會使血液變濃稠，較易產生血栓，害心臟傷上加傷。

補水很重要，但少量分次喝

若是心臟收縮能力已經很差，一下子灌進大量水，可能引發急性心衰竭。

冷氣別開太強

一熱一冷，會刺激血管收縮，心臟需更費力才能打出血液。

資料來源：健保署、中華民國心臟學會、Maggioni et al., European Journal of Heart Failure 15:808-817 (2013)、台灣癌症登記中心

延伸閱讀：

每天飲用3~5杯咖啡心臟衰竭風險最低？　研究：比沒喝的人少了10%

這些水果能顧心臟　但服用降膽固醇藥物者別吃「它」

遠離糖尿病與心臟病　就要遵守4大好習慣

心臟出事不一定只會胸痛 這些症狀你沒想過

喝紅酒對心臟幾乎沒益處　每天喝上2杯，還會增加頭頸癌、食道癌風險

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

「潔牙骨被吃」面壁生悶氣　爸無奈：那是你剩下的耶　

關鍵字： 康健雜誌 心臟衰竭 健康百科
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