心臟衰竭比癌症更致命！出現5症狀別輕忽　大熱天也會誘發

文／陳俊辰 圖／鄭佳玲
天氣悶熱、咳嗽不停、常覺得疲倦沒精神？小心，有可能是心臟衰竭找上門。
台灣現在約有7萬人罹患心臟衰竭。心衰竭是心臟因曾經梗塞、中風或老化等因素，使血液輸出量不足以供應身體所需。不只冬季，大熱天也是心臟衰竭的好發時間。
心衰竭5年死亡率高於多數癌症
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Check！心衰竭5症狀
小心！這些症狀別輕忽，有可能是心臟衰竭
3個小叮嚀，夏天請注意
如果心臟已有衰竭症狀，夏天要特別注意3件事
大太陽時減少出門
流汗過多會使血液變濃稠，較易產生血栓，害心臟傷上加傷。
補水很重要，但少量分次喝
若是心臟收縮能力已經很差，一下子灌進大量水，可能引發急性心衰竭。
冷氣別開太強
一熱一冷，會刺激血管收縮，心臟需更費力才能打出血液。
資料來源：健保署、中華民國心臟學會、Maggioni et al., European Journal of Heart Failure 15:808-817 (2013)、台灣癌症登記中心
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