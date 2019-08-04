和老婆OO秒軟！29歲男淚揭…叫小姐「GG直接趴地」：都不敢看醫生

點評: 好像有點慘…但跟著老師說的做，就能獲得改善哦～



▲男子和妻子愛愛沒多久就軟，叫小姐甚至完全無法勃起。（示意圖，非本新聞當事人／記者黃克翔攝）

撰稿：李佳蓉

諮詢專家：相性幸福健康管理中心／性福導師朱瓊茹

Q：老師您好，我今年準備滿29歲，但是從幾年前開始就已經出現一種很奇怪的現象，讓我困惑不已。首先叫小姐的時候，會完全無法勃起，這種狀況發生很多次，或者是有勃起，但是很快就軟掉，準備要進入前戲就軟，無法插入，如果透過A片助興，可以維持插入一段時間，但是約幾分鐘，就會軟掉。

但是如果跟太太的部分，勃起狀況都是正常，插入之後，過沒很久就會開始逐漸軟掉，只是沒像叫小姐那麼快軟掉，無法硬全程。 本人無抽煙喝酒，但因有小孩所以都晚睡一點，曾經看過有晨勃，代表功能是正常的，我也都有很正常，但是就是不持久，甚至無法勃起，也不知道是什麼樣的問題。遲遲不敢找醫師，想尋求您的意見謝謝。



▲不舉的困擾讓人夫不知道該怎麼辦，卻遲遲不敢看醫生。（示意圖／ETtoday新聞雲）



A：看完讀者問題後，朱瓊茹老師提供以下建議供參考。面對與老婆行房勃起功能正常，但將對象換成性工作者就會「莫名當機」，她說，心理與情慾的影響是關鍵。請個案回想，當時勃起反應不佳時，心情感受如何？是否過度焦慮、緊張、害怕、有壓力，然而這些情緒都會導致在性的表現上變差，且越在意「小頭」狀況反而越往下滑。

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一般當這種情況持續出現時，會讓個案出現「預期性」的焦慮，即為當再遇到同樣情境時，事情未發生就已開始擔心，一旦落入這樣情緒，情慾自然大大受到影響，也就無法專心投入性愛。

因此，朱老師建議，別將問題過度「放大」檢視，只看到自己表現不好的地方，也難怪壓力、焦慮情緒接踵而來，信心會被消磨殆盡。可學著將焦點放在女生身上，利用其他方式取悅對方，適時轉移壓力來源，或讓自己放鬆一下，也許能讓焦慮魔咒自動解除。



至於GG容易軟掉的問題，請先檢視是否為自己容易分心所導致。朱老師舉例，如愛愛姿勢一成不變，性愛模式遵照SOP「標準流程」，或是把感覺集中在生殖器上，而沒有其他感官或身體觸覺的刺激等等，這些都容易削弱興奮度，隨後硬度也會跟著受影響。

朱老師也提醒，務必學會檢視自己的狀態，提醒自己的性生活需要「創新」，為性愛增添更多情趣，才能讓彼此越做越愛。

諮詢專家：朱瓊茹，現任台灣相性幸福健康管理中心首席「性福導師」。

為美國大學國際性學家學院執業性學家、香港 世界華人性學家協會性學家、台灣 媽媽經-閨房那檔事、女人我最大、婚姻真心話受訪專家；從事性學領域已有十年以上的經驗，在臨床上專研學術與實務的結合奠定了厚實的性學基礎，至今已累積千名成功案例。

▼性福導師朱瓊茹。（圖／相性幸福健康管理中心提供）