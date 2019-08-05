蛇小心爛桃花！12生肖「本週運勢」曝...馬熬過這星期解脫



▲你這週運勢好嗎？（圖／翻攝自pakutaso）

想知道你本週(8/5~8/11)運勢如何嗎？

本週三個需要特別注意的生肖：

屬鼠的朋友，本週工作過程中容易受他人打擾，很多工作會有延遲完成的狀況。

屬蛇的朋友，本週會有異性主動追求，但是要懂得分辨是不是出於真心的，避免招惹到爛桃花。

屬豬的朋友，本週財運有所下滑，心情煩躁就會特別的想要花錢，花錢不手軟的結果就是寅吃卯糧，口袋空空。

【鼠】總運解析 ★★☆☆☆





本週運勢下等。會有正在投入準備的事情卻被其他因素所打斷，注意力和耐心也會減低，需要靠本身的自製力去面對。

36歲屬鼠，千萬不要把工作帶回家，以免每天晚睡造成精神不佳，身體出現過勞的狀況。

60歲屬鼠，已婚者需保持和其他異性的距離，避免產生桃色糾紛，落得臨老入花叢的窘境。

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財富運

本週財運不是太好，表面上看起來沒有太大的損失，但慎防他人借錢不還的狀態。

事業運

工作過程中容易受他人打擾，所以有很多工作會有延遲完成的狀況。

桃花運

本週有很多機會認識異性，不要拒絕他人的邀約，多去參與一些社交性的聚會。

健康運

晚上沒事就盡量早點睡，才能保持不錯的精神狀態。



【牛】總運解析 ★★★★☆





本週運勢上等。生活和工作都達到平衡的狀態，工作效率會比之前高很多。在工作之餘也可以學習其他東西，會有其他的機會出現。

23歲屬牛，年輕打拼事業是好事，但平時要多注意飲食習慣，再強壯的身體也會被操壞的。

47歲屬牛，要多花點心思在投資管理上，這樣才能夠抓住更好的賺錢機會。

財富運

最近有很多賺錢的機會，不過自己也要能夠投入其中，才能夠使自己獲得最多的利益。

事業運

工作上會得到主管特別的賞識，會把不錯的工作項目交給你處理，記得要好好表現。

桃花運

沒有什麼時間去經營感情生活的結果，就是跟另外一半的感情變淡，需要多注意對方的感受。

健康運

吃飯的速度不要太快，比較有利於消化，才不會造成腸胃的問題。



【虎】總運解析 ★★★★☆





本週運勢上等。身邊的人都對你特別好，特別是長輩都會滿足你的要求。切記要懂得感恩，做一些事情去讓長輩開心，家庭關係才會更加和睦。

34歲屬虎，不要急著想要做什麼，記得先控制自己的想法，讓自己的生活狀態得到一個穩定的發展。

58歲屬虎，偷懶不運動會讓身體狀態下降，而且身材走樣的速度會加快，每天最好安排固定時間運動。

財富運

投資項目要儘早出手才能夠讓利益最大化，千萬不要猶疑不決，不然錯過了好時機就悔不當初了。

事業運

期待已久的結果終於看到了，你的能力也能夠完全發揮出來，會有不錯的轉捩點。

桃花運

放下過去的擔憂，開始整理好心情，期待下一段美好戀情的開始。

健康運

本週神清氣爽，身體健康狀況很不錯，很多毛病都消失不見了。



【兔】總運解析 ★★★☆☆







本週運勢中等。很久沒有做的事情在重新接觸之後會有一些生疏，盡可能在較短的時間內熟練起來。工作和生活會投入下一個新的階段，需要好好的面對。

33歲屬兔，不需要自己主動，會有人主動來追求，正桃花正在慢慢的靠近，要記得好好把握。

69歲屬兔，食慾很好的一週，食量上要稍微控制一下，只要不暴飲暴食就可以。

財富運

會有急需用錢的狀況，不過會有朋友即時伸出援手。

事業運

有些事情的進展可能會慢到超乎想像，對於急性子的你來說會是一種煎熬。

桃花運

在感情當中偶爾也需要做出一些改變，不然新鮮感遲早會消失。

健康運

身體有不適要趕緊去就醫，千萬不要小病不醫變成大病。



【龍】總運解析 ★★★★☆







本週運勢上等。本週面臨著許多選擇，有些改變並不知道是好是壞，不要輕易否定任何一個選擇，只有看到更差的選擇，才會知道哪一個才是最合適的，相信一切都是最好的安排。

20歲屬龍，遇見自己喜歡的人就要主動去追求，主動能夠帶來自己想要的愛情。

44歲屬龍，不要太著急賺大錢，貪心容易被人騙，也會被利用，錢財就會有嚴重的損失，投資理財都要仔細做功課。

財富運

在眾多投資項目當中，比較大的一個會獲得一筆不小的收益。

事業運

很多瑣碎的事情會讓你感覺到麻煩，在處理的過程中會感到特別的厭煩，但是完成之後卻能得到滿滿的成就感。

桃花運

對於愛情充滿幻想的你，終於出現最適合你的人，要懂得好好珍惜。

健康運

出門在外可能會出現水土不服或是過敏的狀況，千萬別硬撐，一旦有這樣的徵兆就要趕緊去尋求醫生的協助。



【蛇】總運解析 ★★★★☆







本週運勢上等。很多事情突然出現轉機，並且會按照你預期的方向去發展。對於想要的東西可以主動出擊，成功的機會非常大的。

31歲屬蛇，要小心樂極生悲，幸運的事情不斷發生，容易會迷失方向，造成顧此失彼的可能性。

55歲屬蛇，足夠的運動量是一個很好的方式，但要注意讓自己的飲食變得更清淡一些，重口味會讓身體負擔變重。

財富運

做好各方面的理財規劃，才會對自己金錢的使用有特別明確的想法，每一分錢都會用得恰到好處。

事業運

本週會有貴人出現，要認真去對待每一個人，說不定出現在眼前的就是你的貴人。

桃花運

會有異性主動追求，但是要懂得分辨是不是出於真心的，避免招惹到爛桃花。

健康運

可以開始去認真的執行減肥計畫，每餐少吃一點是不會造成什麼大問題的。



【馬】總運解析 ☆☆☆☆☆







本週運勢極差。會得到一些意外的消息，讓你在短時間內無法接受，就算冷靜下來也覺得難以置信。要及時跟其他人溝通意見，千萬不要自己憋在心裡，這樣才能夠得到最大的幫助。

30歲屬馬，收入會有所增加的，不過本週不適合追加投資的金額，保持現狀反而是好的，否則可能會得不償失。

66歲屬馬，平時記得多喝水，天氣炎熱的情況下沒有及時補充水分，容易造成中暑，或是身體不適的問題發生。

財富運

在生意上有很多不確定因素會讓你遭受不小的損失，就當作不經一事不長一智吧。

事業運

工作的時候特別容易恍神，造成工作效率不彰，遭受主管責難。

桃花運

不願意表達出自己的想法，會造成另外一半對你發脾氣，需要冷靜溝通才行。

健康運

本週精神壓力特別大，整天都是鬱鬱寡歡，時常出現頭痛的症狀，睡不好也吃不下。



【羊】總運解析 ★★★★☆







本週運勢上等。會經歷一些從來沒有經歷過的事情，雖然過程會讓你難以接受，但是都對你的成長非常的有好處，能夠在短時間內變得成熟起來。

17歲屬羊，與戀人遠距離分開，相思之苦會得到解決的，見到自己想見的人，心情會變得很好。

53歲屬羊，本週花費會變得比較多，積蓄會不斷減少，加上本週賺錢的機會也變少，切記要量入完為出。

財富運

賺得多開銷也變多，適當的享樂是不錯，但是不能夠過度花費。

事業運

工作的開始會沒有靈感，但經過他人的指點你馬上就開竅了，能夠迅速地將事情完成到位。

桃花運

在感情中不要太過霸道，沒有考慮到對方的感受而一味的給予會造成反效果。

健康運

儘量遠離危險的人和事，就算只是娛樂性的活動也可能存在隱患，一定要多加小心。



【猴】總運解析 ★★★★★





本週運勢極佳。將自己內心的想法都表達出來，才會讓你清楚知道每件事情的始末，不用做過多無謂的揣測，因為都是多餘與浪費時間。

28歲屬猴，本週會因為自己的工作效率低而需要加班，要接受加班的現實，畢竟是自己在扯自己後腿。

40歲屬猴，容易出現腳踏兩條船的狀況，要控制好自己的感情，負責任這種事情不是嘴上說說而已，該處理的問題還是要盡早處理，免得橫生枝節。

財富運

本週會有升遷加薪的機會，收入會比之前多很多。

事業運

勤奮工作會讓你獲得比他人更多的機會，而且所有人都特別看好你，跟同事的相處也很融洽。

桃花運

跟另一半會有較多的交流，在某些重大的事情上面能夠達成共識。

健康運

原本大的毛病已經逐漸恢復，接下來需要格外注意心理方面的建設，對待事情都要保持樂觀的態度。



【雞】總運解析 ★★★☆☆







本週運勢中等。跟他人進行交流要懂得用恰當的方式去表達，不然很可能會因為一些口角衝突，造成人際關係變差差。

39歲屬雞，和伴侶會有比較多的爭吵，切勿不理解或不體貼自己的伴侶，盲目的質疑是一點好處都沒有的。

51歲屬雞，本週調整了自己的作息時間，使得睡眠品質提高，精神狀態非常好。

財富運

可能會有很多需要用到錢的地方，所以要開始做好開銷的控制，不該花的錢就不要花了。

事業運

可以主動去為自己爭取不錯的工作機會和利益，千萬不要太過於被動。

桃花運

會因為一些雞毛蒜皮的小事跟另外一半發生爭吵，兩個人脾氣都不好，會處於冷戰的狀態。

健康運

天氣悶熱會讓你覺得特別的不舒服，所以儘量不要出門，待在家裡吹冷氣才是最享受的。



【狗】總運解析 ★★★★☆







本週運勢上等。迫切的想要各方面都穩定下來，會稍微降低自己的要求，不再像以前那麼苛求，只要能夠快點得到穩定的狀態，就已經讓你很滿足了。但是千萬不要強迫著自己去將就。

26歲屬狗，本週要控制住自己上班遲到的次數，遲到的次數多了，容易遭受批評，甚至是被扣薪水。

62歲屬狗，要小心感冒的發生，本週很可能會被傳染，盡量不要去人多的密閉空間，或是醫院、診所。

財富運

經常會有朋友主動請你吃飯，所以省了一筆不小的開銷。

事業運

按部就班做好份內的工作，在穩定中尋求表現的機會。

桃花運

之前對待感情都是抱著一種在玩的心態，本週會遇到真正對的那個人，讓你想安定下來。

健康運

可以去做一次全面性的身體健康檢查，預防任何細微的毛病發生。



【豬】總運解析 ★★☆☆☆







本週運勢下等。很多事情都容易發生變故，即使是本來已經很有把握的事情，都可能在中途出現差錯。所以能夠獲取的利益要儘早，不要等到最後再去收穫。

37歲屬豬，本週要想著存錢而不是想著花錢，收入沒有變化，過日子就要節省一些了。

49歲屬豬，不要做危險的運動，不善於游泳的人盡可能去游泳池，海邊游泳的風險特別高，千萬不能馬虎大意。

財富運

本週財運有所下滑，心情煩躁就會特別的想要花錢，花錢不手軟的結果就是寅吃卯糧，口袋空空。

事業運

跟同事之間容易出現矛盾，進而對工作失去了熱情和信心，產生自我懷疑和厭倦工作的態度。

桃花運

處於曖昧中的人只要有一方先主動開口，兩個人的關係就會有實質性的進展。

健康運

睡眠不足會引起身體上其他的不適，要想治好還是得從根本做起，充分的睡眠才是正確的解決辦法。