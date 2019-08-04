孩子常發呆？醫揭恐是「兒童型癲癇」...舔嘴＆噘嘴＝警訊



▲孩子常發呆小心是失神性癲癇。（圖／達志影像）

文／黃昌鼎

孩子常發呆小心是失神性癲癇！掌握幾個要訣，輕鬆區分發呆和癲癇。最近FB上一篇美國醫師的貼文廣為流傳，提到一個7歲的小女生，因為愛發呆容易忘記媽媽說的話，常被罵心不在焉；到了12歲狀況更嚴重，父母責備她態度不佳，最後到醫院檢查，才發現小女生的發呆是因為失神性癲癇發作，自責的爸媽和孩子在檢查室哭成一團。

失神性癲癇其實還細分為很多種，文中主要討論的是兒童型的失神性癲癇，好發於4至10歲。

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為什麼會發生？

腦部不正常放電，常有家族史。

會有什麼症狀？

突發性發呆，有可能會合併出現反覆規律的小動作，比如厥嘴、舔嘴唇、眨眼、或動手指頭等，很少會超過30秒。事後孩子完全不會記得。由於發作時間不長，表現不明顯，所以孩子常是在成績退步後才被發現。

是發呆還是癲癇發作？

失神性癲癇除了發呆之外，常伴隨一些規律的小動作；發呆則不會有。大聲叫和拍拍孩子，發呆會很快回復或出現嚇到的反應，失神性癲癇則是沒有反應的。

要做甚麼檢查？

1.腦波檢查

2.過度換氣測試

讓孩子反覆吹氣可誘發發作，可以看到影片中在吹氣發作時（第2秒開始）眼神往左飄，反覆微微點頭的動作。

要怎麼治療？

藥物治療。雖然不會致命，但可能會造成學習障礙、被嘲笑、發生意外（如游泳、騎車時），一般還是建議治療。

預後一般相當良好

1. 2/3的病童可以很長的時間不會發作。

2.如果沒有合併家族史、腦波背景波正常及智力正常，近90%的病童在青春期過後不再發作。

如果爸爸媽媽擔心或無法分辨，建議到醫院諮詢小兒神經科醫師。

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑