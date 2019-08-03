分手超低潮！網友激推「8療傷法」走出情傷...不吃不喝最母湯



▲8方法帶你走出分手傷痛。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

大多數人都經歷過分手的痛苦，有些可能很快釋懷，有些可能過好多年都難以忘懷。當無法停止想念他時，到底該怎麼做？外國網站《The Cut》分享，一些網友曾經靠這些方法療傷，慢慢復原。也許忘不掉過去的你，可以試試看。

網友分享療傷法：

1.找信任或不會再見的陌生人聊

2.計畫分手後的生活

3.培養興趣

4.列成長目標

5.註冊約會app／交友軟體

6.停止傳訊息給前任

7.知道繼續前進的時間

8.把心情寫在日記上

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▲把心情寫在日記上有助於轉移情緒。（圖／達志示意圖）

兩性專家艾薩克在接受《ETtoday健康雲》訪問時表示，面對情傷，最忌諱的就是覺得自己沒事、我很好，否認自己的感受只會衍生其他的問題，好的方式是把情傷當成是一種創傷，先接受在情感上的創傷，才會進入修復的階段。

艾薩克建議，先減少引起創傷的記憶刺激，將跟對方過往的記憶，例如照片、影片、一起去過的地方、對方送的禮物等暫時收起來；選擇去健身房運動、看電影等，多做一個人可以獨立完成的事；避免獨處，這容易使負能量累積，讓自己更難過；最後是每天整理好自己的儀容，照顧好自己來提升正能量。上述4種方法都能漸漸累積正能量，有助於走出創傷。