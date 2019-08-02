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男「高燒破40度」吃藥沒用...就醫才知中A流「全家都被傳染」

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▲頭痛,感冒,壓力,抓狂,生氣,煩惱（圖／ETtoday資料照）

▲一名男性高燒2天，吃退燒藥都沒用，就醫才知道感染A型流感。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

一名30歲男性咳嗽不止、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痛，還持續發燒2天，自行服用退燒藥物都沒好轉，高燒甚至一度到達40.6℃，就醫檢查並做了快篩，確診感染A型流感，且全家人都被傳染也不自知。醫師提醒，抗病毒藥物越早使用效果越好 ，流感主要感染途徑是飛沬，因此有任何疑似症狀要盡快就醫。

桃園醫院胸腔科主任醫生李世偉說明，流感是一種急性病毒性呼吸道疾病，致病原為流感病毒，感染後會引起包括流鼻涕、喉嚨痛、咳嗽、發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦等全身性症狀，多數成年人在症狀出現前一天到發病後七天都具有傳染力，但是病程較長的病人，也不排除在發病期間繼續散播病毒。

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另外，兒童可傳染期又比成年病例長，感染後也可能併發肺炎、腦炎、心肌炎死亡，目前鑑定流感病毒的實驗室診斷方式包括快速抗原檢測、病毒培養、病毒核酸檢測與血清抗體檢測等方式，配合規則服藥抗病毒藥物為每天早晚一顆，完整療程為5天。

李世偉提醒，需輪班與夜間工作者，有呼吸道疾病者與免疫力低下者，老年人、罹患心肺疾病、糖尿病、慢性肝、腎疾病、孕婦等都流感高危險群。護理師秦僑慧呼籲，平時一定要勤洗手、儘量避免出入公共場所、外出配戴口罩、注意飲食均衡和適當運動及休息。
 

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關鍵字： 發燒 高燒 退燒藥 流感 A型流感 桃園醫院
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