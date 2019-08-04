怪味噴發！讓網友崩潰「彩色寶物」殺菌護腸　超狂營養曝光了



▲你能接受吃青椒嗎？對許多網友而言是個夢魘。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

你也和蠟筆小新一樣從小就討厭吃「青椒」嗎？雖然它營養豐富，但卻被許多網友嫌棄「那味道噁爆」、「嘔嘔嘔無法接受」，只要料理中有青椒存在直接放棄不吃。但先別急著挑掉它！營養師李婉萍解釋，炎炎夏日吃富含維生素C的青椒、甜椒有助增強抵抗力，還能預防中暑，快來看看「椒類」營養價值有多狂。

青椒穩坐網友心中的挑食名單之一！由香港註冊中醫師梁尹倩所創辦的養生資訊平台《CheckCheckCin》指出，許多人嫌它有股怪味、口感不佳，但其實它們是炎夏中必吃的「寶物」。原產地為中南美洲的青椒其實是辣椒的改良品重，辛辣味低且帶有甜味。當青椒不採摘持續生長，果皮中的「葉綠素」消失，即會形成紅、黃、橘等不同色澤，椒紅素隨之增加，後來再傳往歐洲改良為甜味品種後，就成為今日大家所見的甜椒。



▲甜椒能增進食慾、幫助消化。（示意圖／取自librestock網站）

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《CheckCheckCin》指出，甜椒在料理上無論涼拌或熱食都很適合，尤其大火快炒或油炸，但也建議少吃煎炸較好，且煮久後會使其中的維生素C流失。內文提到，性平的甜椒，有助增進食慾、幫助消化，適合夏天沒胃口的人。至於辣椒則性熱，具有溫中散寒、開胃進食的效果，適合容易反覆胃痛、腹痛或是沒胃口的人和因寒性經痛的女性適量食用。但值得注意的是，本身陰虛火旺和體質偏熱者，有任何炎症、暗瘡、口瘡或任何類型出血的人都不宜食用兩者。



營養師李婉萍在個人部落格中也指出，青椒屬維生素C很高的蔬菜，比同重量的橘子、柳丁都還高，製成生菜沙拉食用可吃進滿滿維生素C，能增強抵抗力，在夏季食用，還可預防中暑。此外，其中的「茶多酚」具有殺菌效果，能保護腸道好菌，增強腸道免疫功能。但由於青椒有寡糖，有些人食用後會出現脹氣反應，其與食用量多寡有關，對身體無害。

李婉萍解釋，「椒類」蔬菜維生素含量高，以梅子醋或梅粉醃漬的彩椒，酸甜滋味非常開胃。若家人不適合生食，可以加油與不同肉類快炒，能促進維生素A、類胡蘿蔔素的吸收效果。平時在家可製作青椒鑲肉、彩椒百合，或是青椒炒牛肉等美味料理。此外，辣椒維生素C含量也高，可運用在炒菜烹調，但若用高油、高鈉的辣椒醬料理，加入鹹分後反而增加熱量。