男子出差緬甸衰染茲卡返台！疾管署提升該國旅遊疫情警示

▲茲卡病毒主要透過病媒蚊傳播。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

國內又出現茲卡病例！疾病管制署今（2）日公布國內新增1起茲卡境外移入個案，為北部40餘歲本國籍男性，在從緬甸出差返國後出現症狀，就醫一度懷疑登革熱被通報，最後卻被確診為茲卡病毒感染症，這也是今年第2例茲卡境外移入病例，疾管署也決定即起提升緬甸的茲卡病毒感染症旅遊疫情建議提升為「第二級警示」。

疾管署副署長莊人祥表示，調查該個案於7月15日至26日前往緬甸出差，返國後於27日起陸續出現頭痛、肌肉痠痛及發燒等情形，隔日就醫後被通報登革熱。經過檢驗排除登革熱、屈公病，最後才檢驗確認為茲卡病毒感染症，目前個案狀況已改善居家隔離中，其同行及同住接觸者均無疑似症狀。

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依據世界衛生組織發布疫情概況，以及我國與鄰國境外移入個案資訊，疾管署針對鄰近我國有風險的緬甸、泰國、越南、菲律賓、新加坡、印度及馬爾地夫等國，旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)；另孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞及印尼等國先前曾有本土流行疫情，旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。

▲預防茲卡病毒，自流行地區離開後，請落實「1+6原則」。（圖／疾管署提供）

莊人祥表示，茲卡病毒主要由帶有茲卡病毒的蚊子傳播，孕婦感染可能在懷孕或生產過程中傳染給胎兒，另外，也曾有案例報告顯示茲卡病毒可以透過性行為或輸血傳染。

一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

離開流行地區後請落實「1+6原則」：暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為（全程正確使用保險套）及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少三週。

我國自2016年迄今共22例茲卡病毒感染症確定病例，均為境外移入，感染地以東南亞國家為多；分別為越南6例、泰國5例、菲律賓及馬來西亞各2例，緬甸、印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國(佛羅里達州邁阿密)及安哥拉各1例。