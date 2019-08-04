家中發現1隻蟑螂＝角落隱藏一大群？　關於「小強」的10個知識

文／陳蔚承 圖／pixabay

有沒有發現，家裡的蟑螂越來越難用蟑螂藥殺？有研究發現，蟑螂已經有抗藥性！要怎麼殺蟑才有效？要戰勝牠就要「知己知彼」，了解關於蟑螂的10個小知識，了解後也能預防牠入侵你的家。

抗藥性蟑螂出現 牠會稱霸地球？

根據美國普渡大學（Purdue University）刊載於《科學報告（Scientific Report）》的新研究顯示，蟑螂已經產生多重抗藥性，不只對常用的殺蟲劑，同時也對其他不同等級的殺蟲藥有抵抗力。

以往殺蟲都是用多種殺蟲劑加以混合的「雞尾酒殺蟲劑」，以免昆蟲產生抗藥性，但這個方式對蟑螂可能已經無效，在實驗中，僅能控制卻無法減少蟑螂數量。主要研究者普度大昆蟲系教授沙爾夫（Michael Scharf）指出，對抗蟑螂除了用藥，還要用其它方式，例如誘捕或用吸塵器，但保持環境衛生才是根本之道。

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北一女中生物老師、蟑螂專家蔡任圃指出，這樣的說法很普遍，愛吃含糖的食餌或對殺蟲劑敏感的蟑螂死光後，剩下的就是能適應環境的，不僅蟑螂，所有昆蟲都是如此。

台灣大學昆蟲學系榮譽教授徐爾烈則指出，抗藥性的問題在居家還不嚴重，但是在傳統市場、街道等地的噴藥殺蟲較可能造成抗藥性的問題。

怎麼殺蟑才環保，不會有抗藥性？

因為噴藥會造成環境汙染，因此現今居家環境大都使用餌劑。台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黄基森指出，餌劑是最有效率殺蟑的方式之一，利用蟑螂喜歡吃糞便和同類屍體的習性，來達成連鎖殺蟑的效果，「蟑螂有群聚費洛蒙，即使是屍體也會散發，吸引同類來吃，」蟑螂吃完會回到巢穴，藥物發作後死亡，又被同類吃掉，繼續毒殺其他蟑螂，大約3個月後可以降低蟑螂量。

但徐爾烈指出，已經有研究發現，蟑螂越來越不喜歡吃餌劑，加上每種蟑螂喜歡的味道也不同，因此很難完全殺滅居家蟑螂。

蔡任圃也指出，用藥效益最好，但如果家中有寵物、小孩可能會有中毒的風險，直接用拖鞋打，蟑螂肚破腸流也有細菌傳佈的問題，如果能用熱水燙或肥皂水噴最安全，「相對地，效率也差。殺蟑很難有既有效、又環保、又不會有抗藥性的問題。」

蟑螂會爬上臉吃食物碎屑？10個蟑螂的知識

1.家裡有一隻蟑螂，不論死活，表示還有很多隻在家裡



不一定。徐爾烈有時只躲避雨水或天敵闖入家中，但有時如果在盒子、掛畫上看到一隻，很有可能裡面是一群蟑螂，那隻被看見的是因為空間太太小被擠出來。

蔡任圃指出，看到蟑螂時，可以先檢視家中堆積雜物的廚櫃或儲藏室，看地面、隔板是否有蟑螂糞便，如果有就表示蟑螂可能已經在家中住下，這時就要採取殺蟑措施。

2.如果吃完東西沒擦嘴就上床睡覺，蟑螂會爬上臉吃嘴角的油漬和食物碎屑

正確。食物會吸引蟑螂前來覓食，因此有機會爬上臉吃嘴角的食物殘渣，如果手上或指甲縫有食物殘渣，蟑螂也會啃咬手指周圍皮膚。徐爾烈指出，曾有案例是小嬰兒喝完奶，因嘴邊有奶漬，蟑螂就爬上去吃，還順便把嬰兒的睫毛也吃光，但嬰兒沒辦法動，無法抵抗。

3.家有喇牙，表示家裡有蟑螂

可能有。喇牙正式名稱為「白額高腳蛛」，蟑螂是牠很好的食物，有喇牙表示家裡可能有蟑螂。

4.夏天的蟑螂數量比較多

錯誤。蟑螂的確在夏天長得多又快，會出來覓食和交配，但不表示冬天就沒有蟑螂，只是因為天氣冷，牠們躲在水溝或縫隙中、較不活躍。

5.雨天蟑螂比較容易跑出來、闖進家中

正確。水溝較淺時，蟑螂會待在水溝底部，但下雨水太多會淹水，牠就會被趕出水溝，進入居家環境找棲息地。

6.家裡即使勤打掃、再乾淨都會有蟑螂

正確。徐爾烈家裡有許多無法打掃到或忽略的隙縫，這些隙縫就是蟑螂最喜歡的地方，例如有些木製的餐桌是折疊式或拉開變成長桌，一般不大可能去清理桌底的隙縫，但蟑螂最喜歡待在裡面。

蔡任圃也指出，蟑螂防不勝防，能做的就是把縫隙堵死、把食物收好，將排水口、浴室抽風機加裝網子或關閉。

（要阻絕蟑螂進入家中最好的方式之一，就是把吃剩的廚餘收好、保持環境衛生。圖片來源：pixabay）

7.蟑螂會裝死

不會。裝死是許多昆蟲的本能，但蟑螂不會。蟑螂是許多動物的食物，受到威脅就會逃跑，被打到可能斷了幾隻腳，但沒有打死，可能會原地暈過去，但不久又會一拐一拐地跑走，所以才會被以為會裝死。

8.母的蟑螂才會飛

錯誤。蔡任圃指出，只有年輕公蟑螂會因為求偶或驚嚇而飛，但牠們其實不喜歡飛；而母蟑螂身體較圓胖，因此飛不太動。

9.用拖鞋打爆蟑螂，會有小蟑螂跑出來

看品種。徐爾烈指出，居家常見常見的如德國蟑螂，卵莢會掛在母蟑螂身上，孵化後再爬出來，其他如美洲蟑螂、澳洲蟑螂、棕帶蟑螂等都有卵鞘，產卵後需要約1個月孵化，因此不會打死後跑出小蟑螂。

10.蟑螂到處爬，身體很髒

錯誤，其實蟑螂很愛乾淨。由於蟑螂的感覺器官都在體表，如果有髒東西或異物會讓牠不舒服，也不利於牠存活，因此牠常會將觸角、腳含入口中清洗。

另外蟑螂也怕生病，因此會不斷用口器清洗身體，「學生觀察過，蟑螂平均1小時自我清洗2次以上，比人類還多，」蔡任圃笑說。

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