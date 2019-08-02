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母誤信「益生菌」可治過敏氣喘　兒「咳到結膜出血」才送醫

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破除益生菌迷思。（圖／台中醫院提供）

▲賴小弟嚴重咳嗽導致右眼結膜下出血。（圖／台中醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

7歲賴小弟從四歲起發現有鼻子過敏、氣喘等現象，過去一兩年，斷斷續續服用益生菌，但不僅過敏狀況沒有改善，還因為氣管發炎加上氣喘體質，併發嚴重咳嗽導致右眼結膜下出血，就醫才該名媽媽誤信仿間宣稱益生菌可以改善鼻子過敏、氣喘或感冒，但不僅沒療效，少入人還會併發副作用。

收治該病例的台中醫院小兒科陳敏恭主任指出，在門診家長最常詢問「該不該服用益生菌？」、「益生菌對小孩過敏有幫忙嗎？」、「會改善孩子的食慾與便秘嗎？」絕大多數家長也深信益生菌的好處，甚至會過度給小孩使用益生菌。

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益生菌。（圖／記者趙于婷攝）

▲益生菌可以改善急性腹瀉，但對於過敏和氣喘等並沒有療效。（圖／記者趙于婷攝）

陳敏恭說，在腸胃道疾病方面，益生菌可以改善急性腹瀉，但在呼吸道疾病的治療與預防方面，根據英國國家衛生系統（NHS,’19）指出，鼻子過敏和氣喘是英國常見的疾病，益生菌不但沒有療效，且少數人甚至有副作用的情形，且兒科醫學會及醫學期刊（UpToDate,’19）的研究也不建議益生菌用在預防感冒或治療氣喘與過敏性鼻炎。

陳敏恭強調，從醫學的角度來看，服用市售益生菌對孩子效果非常有限，除非小孩是因疾病，經專業醫師評估後必須使用特別菌株的益生菌，不然一般會建議靠均衡飲食、規律運動和充足睡眠，來養活自己腸內固有的益生菌；而該名7歲案例也在停用益生菌並接受常規治療、大量運動與作息正常，過敏症狀趨於緩解。
 

關鍵字： 過敏 氣喘 氣管發炎 台中醫院
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