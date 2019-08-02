化療後慘罹患「手足症候群」　她「腳皮潰爛」怨：全是臭雞蛋味！

▲一名癌症患者因化療引發「手足症候群」，手腳皮膚嚴重潰瘍。（圖／醫師提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名55歲蔣女士半年多前因胸部X光片出現陰影確診罹患乳癌第二期，又發現有淋巴轉移的現象，建議以化學藥物治療，沒想到經過化療藥物治療後，罹患「手足症候群」，手腳皮膚不僅乾裂脫皮，還嚴重潰瘍，甚至會散出陣陣臭雞蛋味。

蔣女士確診乳癌後，原先經外科醫師手術切除1/4的乳房，之後又發現轉移淋巴才進行化療，沒想到出現嚴重的手足症候群。她自述，最難忍受腳皮潰瘍爛掉並不斷散發出陣陣的臭雞蛋味，且尿急時也因為腳痛，無法趕到廁所去解放，之後轉向中醫求診。

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收治該病例的台北市立聯合醫院中醫科主治醫師林在裕指出，蔣女士的症狀是臨床常見由化療藥物如「小紅莓、紫杉醇」等治療後引起的一種併發症，主要有手、腳患部的熱、痛、紅斑性腫脹，若嚴重會出現脫屑、潰瘍和劇烈疼痛等症狀。

▲經過藥物治療，手足症候群改善許多。

林在裕表示，手部皮膚乾裂脫皮及腳部嚴重潰瘍的症狀可服用具有「生肌斂傷」功效的「紫草」及「白芨」來治療。「紫草」對肉芽組織增殖有促進作用，可加速創傷癒合，有助抗炎、抗微生物、提高免疫功，「白芨」則具有收斂止血、消腫生肌作用，可應用於治療外傷出血、瘡瘍腫毒、手足皸裂等疾患。

蔣女士經內服中藥治療後，腳部潰瘍傷口已癒合，腳皮惡臭也消失。林在裕也提醒，患有「手足症候群」的人，若要避免惡化須注意以下7點。

1.避免患部壓迫與摩擦，建議穿著舒適及寬鬆之衣服、鞋及襪。

2.坐或躺的時候宜將手、腳墊高，促進肢體靜脈回流。

3.減少接觸洗衣粉、肥皂等化學洗滌劑的次數。

4.避免接觸溫度過高或過低的物品引發燙傷或凍傷。

5.避免洗熱水澡或陽光下曝曬而使血管擴張。

6.注意保持皮膚濕潤度，洗完手腳後可塗抹凡士林或蘆薈。

7.飲食應戒除菸酒，不食油炸、辛辣等刺激性食物。