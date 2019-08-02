異位性皮膚炎夏季大作戰     流汗一定要擦乾也要做保濕

▲▼異位性皮膚炎患者隨著天氣越來越熱，不僅四肢都出現發癢、紅疹，就連晚上也經常是搔癢難耐，大大影響睡眠品質。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

11歲的小遠患有異位性皮膚炎，但症狀還不算嚴重，隨著天氣越來越熱，不僅四肢都出現發癢、紅疹，就連晚上也經常是搔癢難耐，影響睡眠品質。門諾醫院皮膚醫科醫師蔡凱淇表示，異位性皮膚炎患者，容易因為陽光或流汗而症狀加重，父母親除了避免讓孩子在艷陽下活動減少流汗機會、也要隨時擦乾汗水並做好皮膚保溼，才能讓孩子遠離異位性皮膚炎的困擾。



7、8月學童開心放暑假，不論是球類運動或是泳訓課程都是暑假活動安排的首選。但炎熱的天氣，對有異位性皮膚炎的患者來說，卻是一大折磨。皮膚科醫師蔡凱淇說，一般民眾普遍認為，冬天氣候乾冷皮膚不容易保水，因此異位性皮膚炎的症狀相較嚴重；但其實對患者來說，夏天氣候炎熱，再加上異位性皮膚炎患者皮膚屏障功能差，經皮水分流失比正常人多，皮膚相對乾燥，如果流汗未及時擦乾，汗水鬱積刺激皮膚，就容易引起搔癢。

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▲異位性皮膚炎患者游泳完一定要以清水沖洗乾淨，將身體完全擦乾後，選擇清爽型的乳液，補充皮膚水份，做好保濕。

醫師表示，異位性皮膚炎患者除了就醫治療，千萬不要誤信偏方以免導致併發症難收拾。由於異位性皮膚炎最大的症狀就是「癢」，患者經常忍不住就會抓，導致於「越抓越癢」，甚至抓破皮出現傷口，引發細菌感染導致發炎更嚴重，造成紅腫、流組織液。因此，皮膚科醫師會針對患者的輕重程度，搭配適當強度的類固醇藥膏、非類固醇藥膏及口服抗組織胺治療，甚至可透過紫外線照光治療進行症狀控制，對於舒緩或改善症狀都有相當的療效。



異位性皮膚炎容易反覆發作，不論是冬天或是夏天，對患者來說都是一大考驗。尤其患者夏天要盡量避免曬太陽，減少流汗機會，一旦流汗就要盡快擦乾或是沖澡，避免汗水對皮膚的刺激；衣服盡量選擇寬鬆的款式及棉質的材質。

暑假期間，有些父母會安排泳訓課程，讓孩子泡在冰涼的泳池裡，但為了避免泳池裡的氯及消毒水對異位性皮膚炎的孩子有更多刺激，建議游泳完一定要以清水沖洗乾淨，將身體完全擦乾後，選擇清爽型的乳液，補充皮膚水份，做好保濕。



皮膚科醫師強調，面對異位性皮膚炎其實是需要長期抗戰的，除了避免搔抓，洗澡時最好使用清水或低敏感的清潔用品來清潔皮膚，塗抹乳液保持皮膚滋潤，同時避免過敏原，降低皮膚的刺激，才能減緩皮膚發炎的問題。