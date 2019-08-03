愛酗酒！28歲男「喝到腦萎縮」6器官全爛光　送加護病房…走了



▲一名男子因愛喝酒，多次出入急診室，最後仍難逃死神。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導



許多上班族紓壓解憂的方法，就是下了班和三五好友喝喝酒，抱怨工作上的鳥事，但小心愛喝酒讓身體器官大罷工！一名28歲男子，因喝酒引發「急性胰臟炎」被送進急診室，後來跑醫院就像「走燥咖」般頻繁。多年後又因喝醉路倒及昏迷送醫，檢查竟發現他「全身壞光光」，不僅大腦萎縮，多個器官都壞死，住進加護病房沒多久即離開人世。

酒精帶來的危害不可不慎！急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目中分享，曾遇一名28歲全身滿是酒味的男子，因腹痛送急診，被診斷出「急性胰臟炎」，後來多次因同樣症狀送醫，頻繁報到連醫師都背起他名字。多年來因為愛酗酒，導致男子罹患糖尿病、肝硬化，某次酒醉路倒送撞到頭，照電腦斷層才發現，當年30出頭的他腦部已經萎縮。





▲醫師解釋，男子因長期愛喝酒，導致全身器官害了了。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）



田知學解釋，男子因愛喝酒導致心臟衰竭，胰臟壞掉，因無法產生胰島素而引發糖尿病，不僅如此，腎臟功能、肝功能和大腦通通壞掉，治療出院後好一陣子就再也沒見過他。直到35歲那年又被119送進急診已呈昏迷狀態，外貌「瘦瘦乾乾」非常蒼白讓人認不出，血糖爆表破千，就連機器都驗不出來。她解釋，男子症狀嚴重程度超越糖尿病酮酸血症，為高滲透壓的血糖所引起，「全身都壞，整組壞光光」。



急診醫師趕緊找出感染原因，及是否有其他部位受損，並且給予男子插管治療。送進加護病房前，先灌4000～8000c.c.的水，以稀釋高血糖導致的循環不良，最後腸子仍壞死。田知學說，男子在送加護病房前都沒醒過來，一到加護病房後沒幾天就死亡，才35歲的身子因為喝酒「人生變黑白」。她也感嘆，喝酒不只傷肝，還會讓身體器官整組壞光光。



▲愛喝酒不只傷肝，身上多重器官也會因此衰竭崩壞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

喝酒不只傷肝，還會傷腎！台中曾有一位54歲男性工人年輕時就愛喝酒，天天酒瓶不離手，不但造成慢性胰臟炎、酒精性肝病、長期腹瀉，更因而導致草酸鈣結晶體腎病，最終需要長期洗腎。

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澄清醫院中港院區腎臟內科主任高銘聰表示，這位男性患者，8年前曾出現急性胰臟炎及酒精性肝病，血糖升高，常常酯漏性腹瀉，並一度出現尿毒症急性腎衰竭，後來經常都因胰臟炎而反覆住院11次，因長期腹瀉導致身體漸形消瘦。



高銘聰指出，該患者自己也知道身體的疾病源頭是來自於嗜酒，但就是戒不掉酒癮，於最近爆發急性腎衰竭（尿毒症），開始接受血液透析治療（洗腎），兩個月後因腎臟功能未見恢復及腎臟沒有縮小，經做了腎臟穿刺切片檢查，顯示腎臟小管及間質堆積了很多草酸鈣結晶體，並已形成慢性腎小管萎縮腎臟間質纖維化。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

