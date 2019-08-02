咖啡＆茶超NG！專家曝「吃這些」促胃食道逆流...3飲食法改善

記者林妤柔／綜合報導

胃食道逆流是現代人常見的疾病，有時候大吃大喝或是三餐不繼，都會引發腸胃不適。但到底該怎麼吃，才能避免這狀況？營養師黃曉彤在頻道《酷的是米袋》中表示，胃食道逆流除了以藥物改善外，飲食和生活型態正常更重要。對此，她分享3種飲食法來避免胃食道逆流，有長期困擾的人一定要看一下！

黃曉彤指出，胃食道逆流主要指下食道括約肌鬆弛，導致胃酸逆流回到食道，可能產生一些像是心灼熱、胸悶、胸痛等症狀，治療胃食道逆流的方式除了藥物以外，改善飲食和生活型態才是根本。她分享，這3種飲食法可以避免胃食道逆流。

1.戒菸戒酒

菸酒是造成胃食道逆流的主因之一，導致下食道括約肌放鬆，進而增加胃食道逆流的機率。

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▲菸酒是造成胃食道逆流的主因之一。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2.避免刺激性物質

避免咖啡、茶、辛辣物等食品，因為咖啡和茶都含有咖啡因，容易刺激下食道括約肌放鬆。另外，咖啡因也會引起大量的胃酸分泌，造成不適。

3.避免高脂肪食物

像炸雞排、三層肉、糕點這種高脂肪食物，以防降低下食道括約肌的壓力。再來要少量多餐，避免一次大量進食，刺激胃酸分泌過多。

最後黃曉彤也特別提醒大家，睡前2到3個小時不要吃東西、平常用餐之後不要立刻躺下、睡覺的時候將床頭墊高，還有千萬不要穿太緊的褲子等，這些都有助於改善胃食道逆流。