不是玩咖啦！女生搞曖昧…「但不交往」殘酷原因Top5　你認清了嗎　



▲你也曾遇過曖昧半天，但卻沒有想交往的女生嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「曖昧讓人受盡委屈～」一首楊丞琳的《曖昧》道盡多少單身男女的心聲。對於單身且處在曖昧情關的男網友們有福了，Youtuber《那個女生Kiki》在IG限時動態上發起調查，蒐集數百位女性真實意見，拍攝影片分享「女生跟你曖昧，卻不提交往」的5大原因。男生們別再覺得是她們愛玩，遲遲不交往其實都是受這些心理因素所阻擋。

Kiki在分享男生搞曖昧卻遲遲不告白的原因後，影片得到廣大迴響，網友敲碗求「女生版」，因此此次分享女生搞曖昧卻不提交往的殘酷原因Top5，正受曖昧所苦的男網友們，知道該怎麼做了嗎？

第5名：有感情陰影

Kiki說，有部分女網友還未走出前任所造成的傷害，正處療傷階段，因此面對感情仍心存恐懼，就怕在一起後又被傷害或劈腿，即使曖昧感覺很棒，也擔心跨越友誼那條線後，一切就會改變。此外，她們對於還沒痊癒的自己仍沒自信，深怕對方覺得自己不夠好。

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第4名：有無法接受的缺點

女生可能在曖昧期間發現對方的個性、特質或價值觀讓自己無法接受，只要在曖昧期間誤踩她們在意的點，就會產生「無法交往」的念頭。像是熟悉後才發現對方沒上進心，整天想著玩，或是根本沒肩膀，面對任何事情不太可靠，讓她們覺得即使在一起也難走得長遠，以及發現你是「中央空調」處處留情，女生在曖昧期間可是會做很多觀察及調查的。

另一方面，Kiki也點出，女生身邊的家人朋友也會影響她們的決定，很重視閨蜜的意見，只要一不看好、不贊成，就會讓她們覺得不要在一起。所以在追女生時，一定要對她們的家人及朋友釋出善意，為自己留下好印象，打好關係無形中替自己加分。

第3名：還不確定適不適合／還在觀察

很多談過感情的女生，就算雙方有好感也不衝動交往，因為有好感而盲目在一起，未來也可能因為戀情不穩而招致分手。Kiki說，寧願選擇停在曖昧一段時間，都是為了確保雙方對彼此有一定的認識。另一方面，也害怕交往後有落差，因此想在曖昧階段更了解對方的個性和為人，也讓對方更了解自己，而並非只是喜歡表象而已。

第2名：沒有安全感

女生沒有安全感建立在多方面，Kiki分析，第1點覺得男生異性緣太好或情史豐富，覺得對方是喜歡拈花惹草的人；第2點則是男生忽冷忽熱讓人猜不透到底是不是玩玩的。最後則是太過神祕，聊天時什麼都避而不談，或是選擇性回答，讓人覺得「不確定性」太高。以上3點都是讓女生們即使喜歡也不願跨出交往那一步的殘酷原因。

第1名：不確定對方心意

有將近70%的女生雖然喜歡對方，但因為男生表達不明確而害怕你沒有那個意思，只當自己是好朋友。如果只是一廂情願，擔心提了立馬被發好人卡拒絕，再見面不只尷尬，距離也會漸行漸遠，最後可能連朋友都做不成，與其如此，她們寧願維持現狀，感情看似很好的曖昧關係。



除了上述5點，Kiki從調查中也發現其他原因：

1.曖昧時間太長

只要曖昧時間太長，一股喜歡的感覺容易因習慣而慢慢被沖淡，太了解彼此而覺得在一起實在太尷尬，最後只能當朋友。另外，也因時間產生越來越多顧慮，此時身邊若出現一個不錯的對象在追求，會開始猶豫是否要和這男生在一起。



2.不夠喜歡

有好感但卻沒喜歡到想交往的程度，有女生坦承身邊還有其他考慮對象，極少女網友只想享受和異性曖昧的感覺。至於該如何看出女生對你夠不夠喜歡，Kiki傳授從她對你的「關心程度」就可知，在曖昧期間若從來不主動關心你，甚至約你出去也可能是當下太無聊找不到人陪，長期這樣對你請小心，她只把你當備胎。



3.未來有阻礙

可能因為課業或工作關係，兩人相處時間很短暫，可能畢業或遠距離一段時間讓她們產生退卻念頭，若遇這種狀況，別急著逼她做選擇，並且在所有不可抗結果中加入更多讓她安心的元素，像是每天視訊，或是定期安排回來跟你相聚的時間，讓她感覺到你愛的決心和毅力。