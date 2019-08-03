快打死它！小心蚊子會「傳染這5種病」　醫教你「該怎麼保命」？



▲被蚊子叮咬不只會腫包，還可能被傳染疾病。（圖／免費圖庫pxhere）

圖、文／健談

蚊子是許多傳染病的媒介，而台灣溫暖潮濕的氣候正適合蚊子滋長，因此夏日防蚊至關重要！舉凡登革熱、日本腦炎、瘧疾、茲卡、屈公病等都是經由蚊子叮咬而感染，該如何才能預防呢？弘森診所吳書毅醫師表示，目前日本腦炎已有預防疫苗可供接種，而瘧疾也可預防性投藥，其餘還是以留心環境清潔、避免病媒蚊孳生為主。若不慎感染時，及早就診並遵照醫囑用藥治療，短期內將可望康復。



▲醫師傳授「預防蚊子傳染病」的方法。（圖／健談授權提供）

1.日本腦炎：

目前已有日本腦炎疫苗可供預防，幼童只要按照時程完整接種2劑，即可達良好的疾病防治效果。成人若不確定自身是否具有抗體時，建議可諮詢旅遊醫學門診，或選擇自費接種1劑日本腦炎疫苗。

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2.瘧疾：

若需前往瘧疾疫區時，建議從出國前一個月至旅遊門診諮詢，請醫師評估是否需採用預防性投藥，以免遭受感染。

3.登革熱：

雖有藥廠已推出登革熱疫苗，但台灣目前尚未核准使用，故現階段僅能留心環境清潔、避免容器積水孳生病媒蚊，以防登革熱疫情爆發。

4.茲卡病毒感染症：

目前尚無疫苗可預防，僅能避免被病媒蚊叮咬為主。

5.屈公病：

並無疫苗可預防，僅能留心清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並善用紗窗、蚊帳、防蚊液等方式防蚊。

為保障自身與家人的健康，防蚊行動刻不容緩！吳書毅醫師提醒，除了徹底落實「巡、倒、清、刷」以避免蚊蟲孳生外，家長也應留意讓幼童按時接種預防疫苗；若計畫前往流行地區工作或旅遊時，也要及早諮詢旅遊門診，請醫師評估是否需採用預防性投藥或補打疫苗，才能遠離疾病的威脅。

疾病預防相關問題，建議諮詢「小兒科、家醫科、旅遊醫學門診」

諮詢專家：弘森診所吳書毅醫師

本文經授權轉自：健談