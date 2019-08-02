人氣AV男優鈴木一徹來台好吃驚：台灣套保險套也有考試？

▲AV男優鈴木一徹來台在西門町街頭發放保險套，推廣愛滋防治。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

有「情色王子」之稱的帥氣AV男優鈴木一徹來台特別參加公益活動，到西門町街頭推廣性行為戴套，防治愛滋。現場他與粉絲互動示範配戴保險套，有男粉絲自告奮勇並正確完成讓鈴木一徹印象深刻，得知粉絲在學校健康教育課程學習戴套且最後還有實際考試，讓他驚呼「套保險套也有考試？」。

七夕情人節即將來到，浪漫氣氛讓不少情侶發生親密行為，但真正做好萬全準備了嗎？紅絲帶基金會為了宣導青少年建立安全性行為觀念，特別邀請人氣AV男優鈴木一徹推廣做愛戴套並且現場宣誓擔任愛滋防治大使。

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▲鈴木一徹宣誓推廣愛滋防治。（圖／記者洪巧藍攝）

談到性愛的安全防護措施，鈴木一徹透露，AV行業每個月會進行性傳染疾病的相關檢查，雖然大家可能會對檢查感到害羞，但是實際了解自己的狀態是否安全很重要，還是應該定期做檢查。他也提到，女性向AV通常會有很溫柔戴上保險套的畫面，希望女性不要對此害羞，戴保險套相當重要，也當成過程中的情趣。

隨後鈴木一徹用主辦單位準備好的香蕉模型說明正確戴套方式，示範前先徵求自願者試做，一名男粉絲不但自告奮勇，還一步步向民眾說明：應該先確認保存期限，打開後確認正反面，套到底之後確認前端留有空間，流暢的動作讓鈴木一徹不禁驚嘆反問是從哪學的？

▲粉絲自告奮勇示範戴套。（圖／記者洪巧藍攝）

男粉絲說，高中時健康老師都有教，還會要求考試要正確戴套，此時鈴木一徹吃驚反問：「套保險套也有考試？」並且稱讚粉絲的步驟相當棒，唯一的小缺點就是指甲太長，建議使用保險套應該要修剪指甲。

鈴木一徹現場示範繼續補充，撕開保險套之前先把保險套稍往下推，也不要耍帥用嘴巴撕開包裝，避免保險套出現破損。此外，保險套使用前先確認正反面，如果過程中不小心戴反，千萬不要弄正後繼續使用，一定要丟棄。鈴木一徹解釋，當保險套外側碰觸到陰莖表面，在性行為時仍有造成懷孕與傳染疾病的風險。

▲▼鈴木一徹與粉絲互動，餵食香蕉、香腸。（圖／記者洪巧藍攝）

紅絲帶基金會表示，國內愛滋病毒新增感染人數近三年來，平均每年約有2,300人感染愛滋病毒，也就是平均每天至少有6人成為愛滋病毒感染者，即便現在醫療發達，愛滋病仍然無法被根治，而感染者中又以年輕族群感染愛滋病毒的增長較為快速。

根據疾病管制局的統計，截至2019年6月，全台通報本國籍愛滋感染者約有3萬8千880人，年齡介於25到34歲占43.37%居首位，顯示年輕族群因安全性行為知識的缺乏和不足，使得他們感染愛滋的比率偏高，希望透過明星魅力呼籲民眾正視愛滋病的防治，能夠正確且全程地使用保險套，則不僅是在保護自己，更是在保護他人。

▲特地從日本來的粉絲要求反餵鈴木一徹。（圖／記者洪巧藍攝）