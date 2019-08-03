愛喝酒腦老得快！醫曝「4習慣」算身體幾歲...BMI過這數字很危險



▲常喝酒除了有啤酒肚外，也會造成腦開始萎縮。（圖／達志示意圖）

文／長谷川嘉哉

腦除了思考，本身也是運動愛好者。「對身體好的事情，對腦也好」，是讓頭腦一生都好用的基本原則。反過來說也一樣，對身體有害的事，對腦也不好。我抱持這個觀點，在診所為病人診察的時候，確實發現超過50歲後，即便是年齡相同的人，老化程度也有相當的差異。

事實上，有研究結果顯示，「保持4種健康習慣，可以讓身體年齡年輕10歲以上」。

1.不抽菸？

2.不喝酒？即便有喝的話，酒精量是否一天少於22.8公克？（以日本酒來說約一合［180毫升］，或一瓶中瓶啤酒的量。）

3.一週是否運動3次以上、每次都超過30分鐘？

4.表示體格的BMI值，維持在18.5以上，未滿30？（BMI：體重［公斤］ ÷身高［公尺］ ÷身高［公尺］，以女性來說，不只要注意肥胖，也要注意是不是過瘦。）

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如果前述的四個問題，都回答「是」的話，那就拿到滿分4分。這些健康習慣分數的1分，換算成實際年齡差距的話，男性相當於2.8歲，女性是4.8歲。



▲愛喝酒抽菸，身體老得快。（圖／取自免費圖庫pixabay）

換句話說，即使同樣是60歲的男性，0分的人（抽菸、喝很多酒、不太運動、太瘦或太胖）和拿滿分4分的人（不抽菸、不喝酒或少量、常運動、不過胖也不過瘦）相比，身體老化了將近10年以上。

現在我們已經知道，過量攝取酒精會引起重度的腦萎縮。以日本酒來說，如果每天喝5合（900毫升），持續20、30年的話，腦就會萎縮。假設一個人成年之後就立刻開始喝酒，如果喝的量太多，那麼到四十幾歲或五十幾歲時，他的腦就會開始萎縮，不堪使用一輩子。

就我個人的經驗來看，毫無節制的抽菸、喝酒的人，平均壽命大概是65歲。實際上我曾實際比對幾份資料，可說確實有很高的可信度。

本文摘自《30%的人將來會失智，我該怎麼辦？》／長谷川嘉哉（日本失智症專科醫生）／大是文化出版