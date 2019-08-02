情侶狂吵架！專家曝「癥結＝內心戲太多」...糾結狂是你？



▲有時候感情過不去，大多是自己有太多假設。（圖／記者李佳蓉攝）

文／朱清

朋友H昨晚發來消息：「我和他過不下去了。」事實上，她在這段戀情裡已經掙扎3年了，劇情堪比八點檔倫理大劇，所有戲碼都輪番上演。不分開的理由只一條，「我倆都見過家長了，如果分手，別人怎麼看我？」

我嘆口氣，今天她這波訴苦，無非是新一輪的吐槽、委屈和發誓。很快的，她和她的男友又會拾起一地雞毛（按：生活瑣事），和好如初。

「換作是你遇上他，會怎麼選？要是朋友知道我們分開，肯定會笑我。」每一種假設背後，都寫滿了脆弱與無力。一波三折的虐戀，分分合合的怨曲，更像是自編自導自演的苦情戲。

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▲鑽牛角尖會讓自己非常累。（圖／記者李佳蓉攝）

以前的我，也愛鑽牛角尖。

喜歡一個人，心事全要對方猜。少做點怕他不知，多做點又怕打擾到他。腦袋裡360度湯瑪斯迴旋（按：為男子體操項目中的高難度動作）著關心，嘴裡卻憋不出半句好話。

等到相識久了，吵架多了，每次都是我哭成傻子，他一臉呆懵，只好怯怯道：「你說吧，我到底該怎麼做？」現在想想，還挺遺憾的。年少時不知，「暗自揣測」是感情中最雞肋的東西。內心戲再精彩，又與他人何關？

與其讓焦慮攪亂你的情緒，偷走你的快樂，還不如真實告訴對方，那些恐懼和不安。在乎一個人，當如他所是，而非你所想。其實，不論情場還是職場，「少給自己加戲」就是一種能力。記得剛實習時，我向學長取經。他自嘲說，初來乍到那時，自己是個「糾結狂」，能力弱卻想得又太多。

平時上班，大腦時刻都在內耗，凡見到的、聽到的都要做一番聯想；晚上睡前，突然想起今天在公司遇到的糟事，然後開始考慮辭職；碰見不投緣的同事，總感覺那人一舉一動都在針對自己……。再後來，學長實在憋得慌，於是他決定在桌前貼上這段話：「對別人的百般注解和識讀，構不成萬分之一的別人，卻是一覽無餘的你」，反覆洗腦自己。



▲感情中盡量不要「暗自揣測」。（圖／達志示意圖）

這麼說起來，從小到大，我在為人處世時的內心戲也不少。偶爾話不投機，氣氛微妙，難免思忖一番：「她是不是討厭我？是不是故意的？」甚至搬出我媽，請她代為分析，此人能否做朋友？但說真的，腦中小劇場劈里啪啦演得火熱，十之八九都是臆想。很多陳芝麻、爛穀子的事，會被記憶粉飾，會被錯覺覆寫。

本來談不上排擠，你偏偏以淚洗面；本來算不得冷落，你非得退避三舍。當你心覺對方面目可憎，他亦做出負面回饋，以牙還牙。結果惡意滋滋蔓生，兩人再難修復。印象裡，每次跟我媽吐槽，誰誰看我不爽，誰誰心機很重，我媽都會說：「行啊，如果別人真要害你，你能躲則躲；如果避無可避，就接招唄！」

明明可以彼此欣賞，若不行，就專心做好自己。

本文摘自《別用嘴上的佛系，掩飾你內心的焦慮》／朱清（中國新生代超人氣作者）／大是文化出版