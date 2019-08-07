健身易禿頭？醫曝「殘忍真相」：重訓「喝這些」毛髮才狂掰

記者林妤柔／綜合報導

動漫「一拳超人」主角埼玉，因為三年來訓練過度導致自己變成禿頭，雖然只是角色設定，但也有人疑惑，健身究竟會不會導致禿頭？醫師蒼藍鴿在《蒼藍鴿的醫學天地》回答，如果有雄性禿的基因或傾向，健身極有可能會禿更快；如果本身沒有這樣子的基因，即使練得像館長那麼猛，頭髮還是非常茂密。

蒼藍鴿表示，大家都知道男生有兩顆睪丸，負責分泌男性荷爾蒙「睪固酮」，而女性的睪固酮主要是在腎上腺以及卵巢製造，但量遠比男生少。睪固酮會促進肌肉與骨骼的生長，因此男生的肌肉量通常顯著高於女性。然而，身體裡有一個很討人厭的酵素叫做5α還原酶，睪固酮在經過5α還原酶的作用後，就會產生「DHT」。



▲健身會不會禿頭，主要還是看基因。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

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蒼藍鴿說，DHT比起睪固酮是更強的男性荷爾蒙，跟胚胎時期第一性徵的發育以及青春期第二性徵的發育都有關係，也會促進男性的性慾。但是這個DHT也會很不安份的攻擊頭頂的毛囊細胞，進而影響頭髮蛋白質的合成，一步一步造成頭髮變細、稀疏，最終變禿頭。男生雄性禿一開始是由前額雙側開始，接著雙側髮際線逐漸往後退，頭頂禿也會漸漸跑出來，最終兩者融合。至於頭頂側邊以及後側的毛囊，本身較不易受到DHT的攻擊，所以通常能倖免於難。

那健身到底會不會導致禿頭？蒼藍鴿說，如果有雄性禿的基因或傾向，健身極有可能讓你禿得更快；如果本身沒有這樣子的基因，即使練得像館長那麼猛，頭髮還是可以非常茂密。當持續健身的時候，體內肌肉會不斷需要被修復以及合成，為了應付這個需求，我們日常生活中也會攝取更多蛋白質和營養補充品，因此體內睪固酮的濃度便會上升。



▲單純重訓造成的睪固酮上升，其實影響不大。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

要釐清的是，單純重訓造成的睪固酮上升，其實是短暫的，影響比較不大。蒼藍鴿指出，反而是重訓常喝的營養補充品要特別注意，只有乳清蛋白的話可能還好，但如果營養品含有肌酸、荷爾蒙DHEA等，就會造成睪固酮的濃度顯著上升，睪固酮在經過5α還原酶的作用後，體內DHT濃度當然也會變相增高。如果又有雄性禿的基因，當然就使落髮的速度加快。

不過有無雄性禿基因傾向的人，差別到底是什麼？蒼藍鴿說，有雄性禿基因傾向的人，在前額與頭頂處頭皮的5α還原酶活性有明顯增加的情形，因此這些部位的DHT濃度自然會顯著升高，就容易去攻擊該處毛囊，進一步導致禿頭。而沒有雄性禿基因的人則反過來，即使體內的睪固酮濃度升高，但毛髮處的DHT濃度則不受影響，因此也不會因為健身喝營養品，就造成落髮加速的情形。