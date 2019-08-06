失戀暴瘦33kg！肥宅靠2點變「大肌肌鮮肉」　10個月超狂反差曝…網瘋了





▲Gene在臉書上PO出10個月從肥宅變大肌肌鮮肉照片，引發網友瘋狂。（圖／網友Gene獨家授權提供，未經同意請勿使用，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

許多人把減肥掛嘴邊，但真的下定決心執行的人卻沒幾個。一名王姓男網友（Gene）在個人臉書分享10個月來的「肥宅蛻變日記」，他說畢業後久坐辦公室，加上愛情的滋養，讓他在4年內體重飆破110公斤，坦言當時「真的胖到沒朋友」。直到去年因失戀重挫，再加上發現自己已胖到剪不到腳指甲，才驚覺真的該減肥了！狂甩33公斤反差照一PO出，讓臉書好友們嚇到掉下巴。

大學時曾是籃球與羽球運動雙棲的Gene，畢業後進入遊戲產業，天天久坐又加班，身心俱疲完全失去運動動力，加上有愛情的「甜蜜滋養」，近4年的歲月摧殘下讓他的體重不知不覺飆破110公斤。他開始變得沒自信又自卑，挺著一身的肥肉不想面對人群、總缺席朋友聚餐，真的胖到沒朋友！生活失去目標，對未來少了期待，脾氣變得暴躁又沒耐性，不論是否晚下班，心情好與壞，都只想靠「吃」來發洩。

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▲▼大學時期擅長籃球、羽球的Gene，畢業後踏上暴肥不歸路。

「永遠記得我想要開始運動的時候，跑不到400公尺就完全喘不過氣，雙腿發抖。」Gene苦笑地說，身體體能退化超乎他的想像，也讓他陷入恐懼。直到去年底失戀，加上目睹被自己的「肥肚」卡住而剪不到腳指甲，毅然決然激起甩肉的鬥志。為了減肥，他開始少吃、餐餐水煮，卻每晚餓到睡不著，忍了3天受不了，最後又在爆吃後的悔恨中度過，不斷的惡性循環。



▲除了運動外，他天天自己備餐控制熱量。



Gene說，他開始認真蒐集資料，秉持著飲食控制加上運動（健身），堅守7大要點：每天吃低於TDEE總消耗熱量、多吃原型食物、多攝取蛋白質、減少過量碳水、學著紀錄每一天、 了解食物營養價值、養成運動的習慣，不放棄的精神讓他只花10個月竟狂鏟33公斤，從肥宅變成「大肌肌鮮肉」，身上的油脂化為精實的肌肉線條。現在的他下班後仍努力擠出1小時備餐、1小時有氧運動及2小時重訓，他坦言，下班後運動已成為紓解壓力，自己備餐也很有樂趣，口味也變得清淡了。

「你對目標有多渴望，就願意做多少的犧牲和改變。」Gene語重心長地說。曾用極端的減肥法瘦身卻又光速復胖，花了很多時間摸索，他體悟到適合別人的卻不一定適合自己，每天在揮汗如雨中度過，重訓後的身體「像被圍毆過」，減肥過程的辛苦讓他想和過去一樣肆無忌憚吃美食、慵懶滑手機，下班後的疲憊也常興起想偷懶的念頭，但一句：「我目標還沒達成」，成為支撐他的動力，從一點一滴的進步中找到成就感，就是他堅持下去的動力。.



▲把全身肥油練為精實肌肉，Gene也找回自信。



Gene坦言，減肥初期及遇到停滯期真的很挫折、容易灰心，此時需要更多的耐心及動力突破，他從中摸索很久，慢慢從舒適圈及非舒適圈中找到平衡，也認為適量的壓力與痛苦對成長有幫助。他在臉書、IG上分享自己10個月來的改變，並首次公開「肥宅變Mucle鮮肉」的對比照，讓朋友們全驚呆：「太猛了！」、「我們健身房缺教練⋯」、「好勵志」、「回歸全盛時期！！！」、「你是我的偶像，要繼續堅持下去」。



▲喜歡戶外運動的他，減肥成功後終於重回大自然的懷抱。