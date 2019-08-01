台免稅菸銷量「比入境旅客還多」　民團喊「修法廢免稅菸」

▲台免稅菸銷量比入境旅客還多，民團喊修法廢免稅菸！（圖／ETtoday攝影中心）

記者趙于婷／台北報導

特勤人員趁執行總統專機任務，走私夾帶上萬條免稅菸品，引發社會譁然！對此，董氏基金會表示，這件事法反映出政府官員長期對菸草公司與免稅店的袒護、縱容以及對菸害防制的漠視，政府應立即修訂「菸酒稅法」取消入境免稅菸品，修法前也要儘速實施「一本護照只能鎖定購買一條菸」的合法底線。

根據統計，菸品每年奪走台灣2.7萬條人命，造成無數家庭的破碎。董氏基金會執行長姚思遠表示，WHO力倡提高菸稅是為了以價制量，部分政府官員及民意代表卻為了有機會大量買免稅菸而沾沾自喜、鋌而走險；當各國只有出境才能買免稅品，台灣卻允許入境時購買或攜入大量免稅菸。

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前國際抗癌聯盟國際合作主任高志文也提到，台灣每年約有1500多萬條（超過1.5億包），價值恐達180億元的免稅菸品，是從機場大門大方攜入或走私夾帶，目前法律規定，入境旅客可合法攜帶一條免稅菸，但台灣機場免稅菸品銷售量竟超過成人入境旅客總人數，等於全國15%吸菸者與85%非吸菸者，人人至少攜帶1條免稅菸入境。

▲董氏基金會呼籲，政府應正視菸害，儘速推動菸害防制法修法。（圖／董氏基金會提供）

高志文強調，台灣每十包菸品消費，就有一包是不用繳稅的免稅菸，數量驚人全球僅見，顯示超量走私闖關及各種違法夾帶問題嚴重。高志文進一步指出，早在2009年，新加坡政府規定不可攜帶任何菸品入境，違者將處新台幣上萬元罰款，攜帶過量者甚至要面臨有期徒刑；澳洲、紐西蘭及鄰近台灣的香港及澳門都只能帶少數限量菸自用。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也呼籲，根據「菸害防制法」第九條規定「不得以折扣方式銷售菸品。」所以這些免稅菸無法以低於市價的方式拍賣。政府應依照全球176個國家已簽署的「根除非法菸品貿易協議」，採用菸品追蹤與供應鏈控管的系統，合力消除全球菸品非法貿易，並將查獲的走私菸品「扣押、銷毀、罰款及進一步調查」。