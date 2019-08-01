新北「興昭宏液蛋工廠」違法不停工　遭強制拆除！

▲「興昭宏液蛋工廠」多次查獲違反食安法經命暫停作業而不遵行。（圖／新北市衛生局提供，下同）



記者趙于婷／新北報導

去年黑心液蛋連環爆，新北市政府也針對高風險業者加強稽查，結果發現市內「興昭宏液蛋工廠」未辦理工廠登記，衛生局多次稽查，屢次要求停止生產並限期改善，但工廠仍擅自作業，今（108）年公共安全聯合稽查小組命業者在7/27前自行拆除未果，市府拆除大隊今日完成強制拆除。

衛生局食藥科科長楊舒秦說明，107年9月衛生局會同食藥署執行專案前往興昭宏稽查，發現廠區地面不潔、食材未離地、無人員衛生教育訓練證明等多項衛生缺失，且該工廠未合法取得工廠登記，衛生局依違反食品安全衛生管理法第41條命該公司暫停作業。

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▲新北市「興昭宏液蛋工廠」連續違法，今已拆除。

但後續衛生局多次稽查發現，該公司仍持續生產液蛋，經命其暫停作業仍未遵行，衛生局遂依違反食品安全衛生管理法規定裁罰新臺幣共計9萬元，經發局依違反工廠管理輔導法裁處新臺幣共6萬元，累計開罰15萬元罰鍰。

楊舒秦強調，興昭宏公司遭多次查獲違反食安法，不依規定暫停作業，市府公共安全聯合稽查小組命業者108年7月27日前自行搬遷拆除，29日拆除大隊前往現場會勘，發現業者仍置若罔聞，拆除大隊於今日依規定進場執行強制拆除，目前執行拆除任務完畢。