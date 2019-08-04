男人愛不愛妳…看「床上8件事」秒懂！她中肯勸：愛愛後OO再想想吧



▲怎麼知道另一半愛不愛妳，從床上這8個小細節見分曉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／蘋汝妹

性與愛從來不是兩碼子事，當男女陷於臉紅心跳的情慾浪潮之中，赤裸時刻很難保持完全理性，這時所表現出的行為、感受到的體貼往往是最真實的樣貌。好男人才會擁有的8大性愛特質，看看妳的另一半做到了幾項？

1.第一次，撲倒的時機比高潮更重要



我相信「從男人撲倒你的速度看穿他的心」這件事，越火熱的愛情越能誘發出暗黑情慾，並沒有所謂交往多久上床是最佳時機的說法，但真正愛妳的男人，會看準適當的時機才下手，不求快、不馬虎。女人所想要的，不只是人生的第一次，而是與每個對象的初夜都想令人留下完美回憶。

2.後戲比前戲更有愛，一個擁抱立刻加分

請繼續往下閱讀...

後戲的重要性，在於表現出一種「我不只想上床，還想好好愛妳」的真心，激情後的溫存總是幸福的讓人暈眩。如果他立刻倒頭就睡、甚至直接起身穿上衣服，妳可要好好考慮一下，因為男人對待性愛的態度，正顯現出他呵護妳的程度。

3.拒絕對外透露隱私，比誰都保護妳

情侶間的床事，通常是關起門才能大聊特聊的私密話題。在乎這段感情的男人，不管當下是否交往中，不管在多好的兄弟朋友面前都會保護妳，不隨便對外炫耀，甚至透露更私密的細節。



▲負責的伴侶懂得自備保險套，而非要妳獨自承受提早當媽的恐懼。（示意圖／亞大醫院提供）

4.做好安全措施，當個負責的伴侶

一個好伴侶，會懂得愛與責任兼併的道理，會事先準備好保險套以備不時之需，如果他總是僥倖以對，甚至要妳自己計算安全期、獨自面對意外懷孕的風險與恐懼，這種自私的情人，不要也罷。

5.不闖紅燈，妳的痛苦就是他的地獄

女生每個月總會有七天生理期的地獄期，值得交往的好男人不會在妳痛苦的時期還要逞慾闖紅燈。他甚至會比妳更清楚大姨媽何時會來，提醒妳少吃點冰的，提早幫妳準備好衛生棉、紅豆湯、熱敷袋等等。

這些在他眼裡並非貼心舉動，只是一種愛妳的習慣。



▲愛妳的伴侶懂得尊重，而非強迫。（圖／達志／示意圖）

6.尊重妳的感受，說不要就是不要

即使遇見妳之前他在床上有哪些癖好─SM、Dirty Talk、角色扮演、偏好高難度姿勢等，這些固然能讓他享受到銷魂的情趣，但此時此刻起，他都會尊重妳的身體跟感受！性愛的磨合很重要，說不要就是不要，沒有「妳愛我就要___」的道理。

7.他懂妳的身體，高潮是件理所當然的事

性愛的愉悅是一種你來我往的互動，愛妳的男人會在床上留意妳的反應，探索妳的敏感帶。如果他十次裡有九次讓妳毫無快感，甚至還要假扮性高潮來了事，妳真的要認真想想自己需不需要這麼累，畢竟這一演就可能要演完下半輩子。

8.好男人會經營性愛新鮮感，壞男人會直接換個床伴

比起另尋刺激的肉體關係，好男人會陪著妳一起討論如何創造出前所未有的衝擊體驗。愛愛時找個不同的親熱場所、換一個沒嘗試過的性愛體位。偶爾來個新花樣會讓妳更性感可口，但妳永遠是他的主菜。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《愛妳的男人，在床上絕對會做到的8件事》

粉絲頁：蘋汝妹。戀愛食記