別喝冰飲！高溫做5件事「身體直接爆掉」…你家冷氣都開幾°C？



▲天氣真的好熱，你也喜歡來杯手搖飲消消暑嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

戶外動輒35°C的高溫，讓大家一頭栽進冷氣房裡，冷飲冰品更是不離手，電風扇開到最強，享受一時的清涼感。但要小心，因為很多「病根」也正悄悄埋下。陸媒《生命時報》採訪北京安貞醫院急診科主任李艷芳醫師，分析出想要健康度過夏季，「這5件雷事」千萬別做，你中槍了嗎？



1.一熱就喝冰飲

日頭赤炎炎，最大享受莫過於喝冰飲，一杯珍奶喝下肚超消暑，但要小心，因為過量的食物會引發腸胃道痙攣性收縮，進而引發腹痛、腹瀉等不適。此外，吃過涼食物還會增加心臟負擔，沖淡胃液而影響消化。

可以這樣做：醫師建議，冰品、冷飲要少吃，本身患有感冒、咳嗽等呼吸道不適，或是剛運動完，正值女性生理期間及前後一週都建議不要吃。若真的很想食用，也最好選在飯後1小時，中午到下午3點間，冰飲入口後先在口中含5秒再緩緩吞下。



2.渴了才喝水，一喝就猛灌

夏天汗流得多，即時補水能預防血液黏稠，降低心腦血管意外，還能預防尿結石。但很多人喜歡大口灌水，容易快速稀釋血液，使血流量大增，心臟工作量和心肌耗氧量也相對增加。

可以這樣做：醫師提醒別等「渴了才喝水」，就算不渴也要勤補水，每次喝3～4口，每隔半小時就要喝一次。但也別大口喝，避免一次性補充大量水分。挑對時間喝也很重要，有3個時段，包括早起喝一杯200～300c.c.的水，睡前1小時及餐前都要記得喝杯水。

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▲冷氣太冷導致室內外溫差大，也會引發疾病。（示意圖／記者劉維榛攝）



3.冷氣溫度調太低，室內外溫差超過7°C

室內外溫差太多，人體在轉換環境時會產生「應激反應」，像是血管突然收縮，而引發心肌梗塞和中風等急症，肌肉也易引發痙攣而誘發肩背痛。再加上冷氣房長時間不通風，含氧量下滑，恐造成胸悶、頭暈。

可以這樣做：冷氣溫度最好不要低於26°C，室內外溫差以不超過7°C尤佳。且不要頻繁出入冷氣房，進入冷氣房前應先把汗擦乾。



4.滿頭大汗沖澡

對許多人來說，沖個冷水澡超舒爽，尤其是剛運動完大汗淋漓的時候，但其實此舉對心腦血管很不友善。當身體大量出汗代表血管屬擴張狀態，此時洗冷水澡，頭部血管急劇收縮，恐引發頭暈、頭痛。此外，冷水澡還會刺激心臟血管突然收縮，血流減少，同時伴隨血壓波動而誘發心肌梗塞。

可以這樣做：流汗完或運動後別立刻沖澡，最好在飯後1小時左右再洗。且飽餐和空腹時都不建議洗澡。

5.電風扇直吹身體

夏天不少人喜歡直坐電風扇前，但冷風恐導致肌肉和皮下組織形成慢性發炎，引發關節痠痛。

可以這樣做：將電風扇轉動，不要直吹身體，更不要直吹頭部。也建議可將電風扇擺在沿對角線的位置上，並對著牆角吹，讓風沿著四周牆壁形成環繞風，不只涼快也能降低不必要的感冒風險。