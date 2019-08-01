ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

韭菜花超標64倍！　北市蔬果農藥抽驗「12件不合格」

ETtoday健康雲

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

▲台灣韭菜花驗出農藥殘留超標64倍。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗，結果12件不符規定，其中1件西芹和甜豆各檢出7項農藥殘留，1件韭菜花農藥殘留超標64倍，1件茄子超標20倍。衛生局表示，不符規定產品已下架，違者可依《食安法》處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局食藥科食藥科參議代科長王明理指出，此次抽驗12件不符規定蔬果產品，「西芹」、「甜豆」各1件檢出7項殘留農藥不符規定；1件「百香果」檢出4項殘留農藥不符規定；「香菜」、「韭菜花」、「茄子」、「白蘿蔔」、「愛文芒果」、「葡萄」各1件及「百香果」3件各檢出1項殘留農藥不符規定。

請繼續往下閱讀...

針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。另外，也已通知台北農產運銷股份有限公司依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

▲茄子農藥殘留超標20倍。

王明理表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局也提醒，民眾要優先選購當季蔬果，在食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，烹煮蔬菜時，要將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥殘留。不合格產品可至台北市衛生局網站查詢。

【不合格產品照片】

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗。（圖／台北市衛生局提供）

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

關鍵字： 農藥殘留 蔬果抽驗 台北市衛生局
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

影／志玲姐姐「三代試管」拼生子！醫解析「關鍵技術」：生雙胞胎機率高

每年近萬人死於肺癌！專家揭「6大致病兇手」：8成都是它害的

每年近萬人死於肺癌！專家揭「6大致病兇手」：8成都是它害的

影／「館長換血」內幕解析！醫揭「血漿置換術」關鍵狀況

8成童早上不喝牛奶！　營養師授「補鈣4招」想長高就聽話

扁塌出油又飄異味！專家揪「洗髮超NG行為」很多人第一步就錯了

影／膿水快炸出！他拔罐冒「85顆肉色泡泡」　網爆雞母皮...醫揭恐怖真相

怎麼灌咖啡都沒用？營養師推「提神早餐」組合：蛋白質是關鍵

月經沒爆量就是好事？醫揭「3大症狀」：小心卵巢早衰...顯老還會不孕！

想靠「優酪乳」解便秘？營養師教你「3大秘訣」每天要喝400ml

讀者迴響

回到最上面