韭菜花超標64倍！　北市蔬果農藥抽驗「12件不合格」

▲台灣韭菜花驗出農藥殘留超標64倍。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（1）日公布108年6月生鮮蔬果殘留農藥抽驗，結果12件不符規定，其中1件西芹和甜豆各檢出7項農藥殘留，1件韭菜花農藥殘留超標64倍，1件茄子超標20倍。衛生局表示，不符規定產品已下架，違者可依《食安法》處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局食藥科食藥科參議代科長王明理指出，此次抽驗12件不符規定蔬果產品，「西芹」、「甜豆」各1件檢出7項殘留農藥不符規定；1件「百香果」檢出4項殘留農藥不符規定；「香菜」、「韭菜花」、「茄子」、「白蘿蔔」、「愛文芒果」、「葡萄」各1件及「百香果」3件各檢出1項殘留農藥不符規定。

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針對不符規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。另外，也已通知台北農產運銷股份有限公司依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

▲茄子農藥殘留超標20倍。

王明理表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局也提醒，民眾要優先選購當季蔬果，在食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，烹煮蔬菜時，要將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥殘留。不合格產品可至台北市衛生局網站查詢。

【不合格產品照片】