▲散裝食品110年起「原產地」全揭露，菜市場攤販也躲不掉！（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

未來到菜市場買菜，原產地在哪也看得到！為強化透明散裝食品資訊，食藥署今（1）日預告「散裝食品標示規定」草案，要求所有食品販賣業者，都需揭露產品出產地點，供消費者選購參考，目前預告已進入評論期，供業者提出意見，新制最快將在110年元旦正式上路。

食藥署科長李婉禎表示，食藥署已於101年起規定具公司登記或商業登記的散裝食品販售業者，須依規定標示產地，但市場攤販、水果攤商等未具公司或商業登記的小型販售業者，則不在規定範圍。但近年來一直有外界反映，想知道自己在菜市場買回來的蔬果肉品到底是由哪裡生產，才會在經多方研議後提出預告。

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至於市場販售的散裝食品到底該如何標示？李婉禎舉例，如水果攤販售的是日本進口蘋果，就需插牌以中文寫上「日本」二字，但如果整攤都為同一國生產，就不須逐一標示，可於顯著之處懸吊例牌即可。

而草案對標示的方式亦有規定，業者可用卡片、標記（標籤）或標示牌（版）等形式，採懸掛、立（插）牌、黏貼等方式至於店鋪明顯處，以標記（標籤）標示者，為了方便民眾辨識，字體長度、寬度皆不得小於0.2公分；若以其他方式標示者，各不得小於2公分。

李婉禎提到，目前預告已進入2個月評論期，業者若有意見，都可上網反應，因應散裝食品型態多元，新制將依產品類別分階段實施，生鮮、冷藏、冷凍、脫水、乾燥、碾碎、研磨、簡單切割之農畜禽產品，預定於110元旦先行上路，其他品項則於111年元代全面實施，屆時標示不全者，可依《食安法》處3萬至300萬元罰鍰；標示不實者，則可處4萬至400萬罰鍰。