老翁彎腰「喀」一聲...竟脊椎骨折　醫揭「關鍵危機」：全台近6萬人發生過

▲年長者容易因骨鬆意外骨折，醫師提醒年輕就要開始存骨本。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

一名高齡96歲的周老先生，平時身體健康硬朗，喜歡與朋友外出健行，每週還會固定上健身房踩腳踏車及重訓健身，但某天彎腰準備坐下時，背部「喀」一聲後，突然一陣劇痛，整個人都無法站直。就醫檢查才發現是骨質疏鬆導致的脊椎壓迫性骨折。

收治該病例的台北中山醫院骨科主治醫師陳文哲教授表示，骨質疏鬆症常見於老年人或停經後的婦女，當骨頭骨質減少，脊柱相對脆弱時，就容易因搬重物、跌倒，甚至咳嗽就發生脊椎骨折，周老先生最後接受可擴張椎體強化支撐系統微創手術，術後順利康復，還能重返健身房。

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根據調查50歲以上民眾，女性有1/2、男性有1/8機率因骨質疏鬆而導致骨折，其中又以脊椎骨折最常見，估計全台每年約有6萬人因骨鬆造成脊椎骨折，傳統保守治療會採臥床休息、止痛藥物或穿著背架等方式。

▲台北中山醫院骨科主治醫師陳文哲。（圖／醫院提供）

但陳文哲進一步提到，若保守治療無效，最終會選擇以手術治療，而近年外科手術將骨水泥灌入支撐，雖可強化脊椎，但仍無法有效恢復椎體高度、矯正駝背，且有骨水泥滲漏、椎體塌陷的風險。

對此，中山醫院也引進由國內醫療團隊研發的「可擴張椎體強化支撐系統」（EVA）微創手術，目前已累積超過40例臨床案例，除了明顯改善患者疼痛外，塌陷的椎體高度恢復率也高達80%，且傷口小，約只有0.5公分、患者平均術後2小時便能下床活動，隔日即可出院。

陳文哲也提醒，人體骨骼的骨質約於20至30歲間達到最高峰，之後就會隨年齡增長流失，使骨骼形成許多孔隙、中空，骨質疏鬆的機率大增，建議民眾要及早儲蓄「骨本」，除了維持良好作息，飲食要多攝取高鈣、蛋白質、維生素D3等，也可多培養從事荷重運動的習慣，如健走、慢跑、登山、舞蹈等，都有助於增加骨密度、強健肌肉。