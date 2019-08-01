過粗會生病！專家揭「男女腰圍底線」小心5大慢性病找上你

▲專家呼籲，民眾一定要定期量腰圍，控制腰圍大小。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

台灣國人十大死因中，慢性病就佔了5項，包括心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病和腎病。其中造成慢性病的禍首就是體重過重、腰圍過粗及三高。但根據調查，青壯族群5成超過半年沒量過腰圍，65歲以上有3成從未量過腰圍。

國健署慢性疾病防治組組長陳妙心指出，成年男性腰圍大於等於90公分，女性腰圍大於等於80公分，就代表腰圍過粗，「腰圍」代表脂肪分布，腰圍粗就是腹部肥胖，代表著內臟脂肪多，堆積在腹部的脂肪組織會影響身體代謝，導致血液中三酸甘油脂濃度及血糖升高，增加罹患心血管疾病和糖尿病的風險。

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但根據統計，青壯族和65歲以上長者都沒確實量腰圍，而血壓高腰圍過粗、飯前血糖高、三酸甘油酯高及高密度膽固醇偏低，這5個指標有符合3項或以上者就是代謝症候群，其中腰圍過粗未來罹患「心血管疾病」及「心臟病」的機率是一般民眾的1.44及1.56倍。

▲腰圍過粗容易讓慢性病趁機找上門。（圖／達志示意圖）

依據國健署106年成人預防保健服務資料分析調查， 40歲以上受檢者中35.5%有代謝症候群（男性35.5%，女性35.5%）。另依107年調查顯示，18-39歲超過半年沒量過腰圍有52.1%（男性51.2%，女性53.2%），40-64歲有50.8%（男性47.6%，女性53.9%），65歲以上有36.9%（男性36.7%，女性37.2%），而18-39歲從未量過腰圍有7.7%，40-64歲有13.8%，65歲以上有33.2%。

陳妙心提醒，日常生活中應養成建立自主健康管理的習慣，定期量測血壓、腰圍及體重，採用高纖、低糖、低油、少鹽飲食、戒菸酒、減少久坐及規律運動（1天至少運動30分鐘），更要善用政府提供的40歲以上成人預防保健健康檢查及各縣市設立的社區血壓站等。

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