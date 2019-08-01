台大醫院新院長今上任！代理院長陳石池真除

▲台大醫院院長陳石池，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院新任院長今（1）日上任，第15任院長由原代理院長陳石池真除；他表示，台大醫院不能自滿於現況，要更加團結、更加努力。

前台大醫院院長何弘能今年1月底屆齡退休，院長一職由副院長陳石池代理，隨著台大校長管中閔上任後，院長的繼任人選一直備受矚目。台大醫院1日上午舉辦院長交接典禮，新任院長由陳石池真除，包含管中閔、副校長張上淳、公衛學院院長詹長權、衛福部醫事司司長石崇良、北市衛生局局長黃世傑等人出席。

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台大醫院官網上已經把院長、副院長等人事資料進行更新，副院長除了原本的余忠仁、王亭貴、江伯倫，另有兩位副院長新上任，分別是原內科部主任吳明賢與原門診部主任賴逸儒。

至於台大醫學院院長今（1）日起由醫學院副院長倪衍玄正式接任，前醫學院院長張上淳7月10日起擔任台大副校長。值得注意的是，台大編制內有三名副校長，張上淳則為第四位，校方表示，張上淳是功能性副校長，主管台大醫療體系包含醫學院及各醫院。相關聘任相關事宜均依本校教師及研究人員兼任功能性主管職務工作費給與要點辦理。

▲台大副校長張上淳，資料照。（圖／記者李毓康攝）

▲台大醫學院長倪衍玄。（圖／翻攝自台大醫院官網）

陳石池在醫院官網「院長的話」指出，隨著社會的演進，醫療生態的改變，人工智慧的進步，醫病關係的惡化，民眾對醫療的要求以不同於往日，社會對台大醫院的期望也越來越高。也因此，台大醫院不能自滿於現況，須要更加團結、更加努力，凝結內部力量， 同時結合國內外友好醫院，繼續培養醫療優秀人才，培育醫界領導精英。

陳石池也提到，利用台灣大學和台灣大學醫學院的優勢，結合人工智慧發展創新性教學和研究，並結合產學合作，以發揮教學和研究的最大綜效；秉持以「病人為中心」的醫療服務理念，提供高品質人性化的醫療，共同提升台大醫院和全國的醫療品質，進而促進全民健康，來回應民眾對台大醫院的期望，同時領導台灣的醫界，達到醫界典範的願景，並建立本院的歷史定位。

陳石池專精急診醫學、外傷學、一般外科和急性腹痛，為台大醫學院一般醫學科、法醫學科教授，過去曾任台大醫院急診醫學部主任、中華民國急救加護醫學會理事長及台灣外傷醫學會理事長。