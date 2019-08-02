白帶異常看病況！中醫授「3保健穴位」緩搔癢...有過困擾的妳必看



▲女性會分泌白帶，若出現有顏色、有味道、甚至有血，就需提高警覺。（圖／記者李佳蓉攝）

文／彭溫雅

白帶是女性都有的陰道分泌物，從女性生殖器官的各部位，所分泌出來的黏液及滲出物混合而成，正常生理情況下的分泌物，可以使陰道保持溼潤，由陰道乳酸桿菌幫助維持陰道環境的健康。沒有白帶反而是不正常的，但白帶過多也不算正常。

正常的白帶應該是無色、無異味的分泌物，異常的白帶通常帶有顏色、有味道、甚至有血，同時可能伴隨其他不舒服的症狀，此時就要提高警覺。

乳白色或豆腐渣狀的白帶，一般認為是念珠菌感染的表現，通常合併外陰瘙癢或灼痛感；如果是黃膿樣有泡沫的陰道分泌物，同時有外陰瘙癢的症狀，一般發生在老年性陰道炎、慢性子宮頸炎、子宮內膜炎的情況，通常由化膿性細菌感染所引起；如果是帶血的白帶，要先確認不是惡性腫瘤引起，如果停經後還有帶血的白帶，要注意是不是重度子宮頸糜爛、子宮頸息肉或子宮頸癌等。

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▲習慣性沖洗陰道的行為，容易將外來病原沖入骨盆腔內，反而造成骨盆腔發炎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在排卵期及月經前後正常的白帶，是不需要治療的，胡亂用藥，亂殺細菌，反而會造成陰道正常菌叢的破壞，引起念珠菌乘虛而入。習慣性沖洗陰道的行為，除了破壞原本的陰道生態，造成惡菌驅逐良菌，也容易造成把外來的病原沖入骨盆腔內，反而造成骨盆腔發炎。

俗話說：「十女九帶」，帶下是婦女常見的困擾。正常的女性由青春期開始，因為腎氣充足、脾氣健運、任脈通調，所以月經會準時來，同時帶脈堅固，陰道內會有正常的少量透明無味的黏性液體，尤其在排卵期間，具有「潤澤陰戶、防禦外邪」的作用。

「帶脈」是位於人體腰腹之間、唯一一條橫向運行的脈絡。「帶」字有腰帶的意思，因為橫行於腰腹之間，統束全身直行的經脈，狀如束帶，所以稱為「帶脈」。傅青主在《傅青主女科》帶下篇明確指出：「帶下俱是濕症」，濕邪是帶下病的關鍵。臨床帶下依五種顏色區分，常見為白帶及黃帶。

1.白帶

顏色：帶下色白量多且青晰

成因：多因脾虛濕盛、肝鬱不舒、帶脈不固所引起

2.黃帶

顏色：帶下色黃濃稠

成因：多因濕熱互結，下注產生

有帶下困擾的女性，應避免吃過多冷飲冰品，脾陽如果受損，體內多餘的水濕無法排除，形成痰飲，不僅造成身體的肥胖，如果下滲到帶脈，帶脈固攝不佳，就會造成白帶增加。

白帶調理食療完帶湯

材料：車前子10公克、白朮3公克、蒼朮3公克、糙米20公克

做法：將上述中藥材裝入藥包裡綁緊，以1000cc水煮滾約10鐘後，取藥汁再與糙米煮成粥即可。

功效：車前子可明目利水、清熱袪痰；白朮及蒼朮可以益氣健脾、燥濕固下，提升婦科免疫力，改善白帶過多的體質。

三大保健穴位

三大保健穴位可以改善白帶並增強婦科免疫力。每次可按壓5秒、每回20次，每天數回，平時按壓可減緩過多分泌物，若陰部搔癢不舒服則可以加強按摩力度以緩解症狀。

1.婦科五穴

位於大拇指第一節外側，距中央二分半處，從掌指橫紋起，每上二分一穴、至第二節橫紋上，合計五穴。主治：子宮腫瘤、子宮發炎、卵巢炎、不孕症、月經不調、經痛、月經過多或過少、陰痛腫痛、赤白帶下，是臨床痛經及白帶過多的常用穴。

2.關元穴

位於肚臍下三寸，約四橫指距離。關元穴是小腸的募穴，小腸之氣結聚此穴，並經此穴輸轉至皮部。關元穴為先天之氣海，是養生吐納、屏氣凝神的地方，古人稱為人體元陰元陽交關之處。關元穴經常保持溫暖，或以吹風機溫熱之，可以補腎需、治經痛、調帶下。

3.陰廉穴

位於大腿內側，當恥骨聯合上緣旁開2寸，再直下2寸，長收肌外緣處。取穴時先立正站好，兩手插於腿外側，掌心貼腿，四指併攏平貼小腹，小指剛好在腿根部的位置，此時無名指指尖所在處就是陰廉穴。陰廉穴主治白帶異常、不孕症、膀胱反覆發炎及月經不調的相關疾病。

本文經授權轉自：彭溫雅醫師