內診挖屁股！20多歲妹「詭笑呵呵呵」：超癢　醫拔出手…下秒尷尬了



▲內診讓人超害羞，但開朗妹子的反應卻讓診間瀰漫詭異氣氛。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

一聽到令人害羞的「內診」大多數的患者能避則避，無論是乳房或是下體的檢查，都讓人感到超彆扭。一名20多歲的開朗妹子看診時需做肛門指診，但醫師一將她的屁股微微扳開，就聽到「呵呵呵」的詭異笑聲，身體還邊蠕動邊說「超癢」，讓醫師看得滿頭霧水！當醫師做完內診，下一秒準備將手拔出時，「無套畫面」讓人尷尬了。



面對讓人恐懼的的肛門指診檢查，外科醫師鍾雲霓懂得體諒患者：「想想看要背對著，褲子脫下來，讓人家替你檢查。」光想就覺得害羞到爆！她在《醫師好辣》節目上分享曾遇一名20多歲開朗樂天妹子，一躺上診療床準備內診，看起來一點都不緊張，直到稍微把她的屁股掰開一點點，手指要放入時竟發出「呵呵呵」的詭異笑聲，甚至開始擺動臀部想躲開。



▲妹子在內診時發出「詭異呵呵呵」的笑聲，讓醫師滿頭霧水。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

鍾雲霓當下超傻眼決定再試一次，手指頭一碰到肛門附近時，妹子又「呵呵呵」笑了起來，整個人開始像蟲一樣蠕動想逃離，醫師無奈，「我第一次沒辦法對準肛門，把手指頭放進去。」並詢問妹妹是不是很緊張，她害羞急回「不是不是，我覺得超癢！」以掩飾自己的緊張情緒。無論怎麼碰她都覺得癢，且下半身夾得非常緊，經過耐心導引，再使用溫潤滑劑降低疼痛感，終於在一直呵呵笑的過程結束中內診。

請繼續往下閱讀...

但讓人尷尬的是，醫師做完指診後想抽出指頭卻卡關！鍾雲霓解釋，當天因S號手套用完，只能用較鬆的M號手套內診，手指拔出時發現「只能拿出手」，手套還夾在妹妹屁股，當下超傻眼只好使出「金蟬脫殼術」，並要妹妹不要笑、也別抖，荒謬的場景連一旁護理師也跟著笑翻。最後在妹妹邊笑邊「抖抖抖」的情況下，醫師再戴一個手套到「黑洞」裡把它撈出來，才結束這場鬧劇。