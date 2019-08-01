鐵皮屋變烤箱！他中暑「體溫飆破41.8度」...醫：1小時內降溫成關鍵



▲鐵皮屋蓄熱速度快，室內溫度易升高。（圖／彰化醫院提供）

記者林妤柔／綜合報導

氣溫炎熱，彰化38歲楊姓男子智能障礙且不良於行，住在鐵皮屋內中暑昏迷，體溫竟飆到41.8℃，送衛福部彰化醫院急救，昏迷指數低到3分，經插管及緊急降溫後送加護病房才救回一命。急診醫師黃鎧翊表示，不只是戶外中暑常發生，也要小心室內中暑，而一般家庭沒有足夠的降溫設備，一旦中暑昏迷一定要馬上送醫，搶時間降溫。

楊男住在鐵皮屋，由於蓄熱速度快，沒有冷氣，日前的下午2點氣溫正高，他向姊姊說他很渴，4點時姊姊發現他竟然昏迷，連忙連絡消防隊送醫。急診醫師黃鎧翊說，楊男到院時，意識不清，不只體溫高到嚇人的41.8℃，連昏迷指數都只有3，經插管搶救，連續施打低溫4℃的生理食鹽水4000c.c.，1小時後體溫降到39.7℃，之後送加護病房，以降溫器連續施救，終於脫離險境，經過10多天的照護，恢復狀況良好。



▲楊男在加護病房以降溫器(前)降溫。（圖／彰化醫院提供）

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黃鎧翊指出，一般人夏天不舒服常會說「中暑」了，其實是熱衰竭，指的是處在熱環境過久，持續流汗，未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服，體溫大多是正常，或者稍微高一點，熱衰竭在某種程度上可視為中暑前兆；中暑是指高溫環境下，身體難以散熱，造成身體的體溫超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，危及生命。

黃鎧翊強調，一旦中暑發高燒甚至昏迷，一定要邊降溫、邊送醫，不要以為自行降溫就好，因為一般家庭的降溫設施不足，時間一久，包括腦及各器官都將受到傷害，恐造成器官衰竭，甚至喪命。

彰化醫院加護病房主任林文培提到，中暑昏迷後，若不在1小時內快速降溫，即使救得回來，9成以上都無法恢復原狀，大部分腦神經會受損，千萬不要輕忽。較常見的是運動型中暑，運動過量的中暑者原本身體機能就較為健全，死亡率約2成；另一種是非運動型中暑，常發生在室內，以老人家、行動不便、慢性病患者、智能障礙者居多，由於身體機能較差，死亡率約6成。

黃鎧翊指出，不管是熱衰竭或中暑，立刻要做的事是把病患移到陰涼處，除去身上過多有束縛的衣物，用溫水擦拭或風扇冷卻，一有發燒要馬上送醫。至於如何預防，最主要是當天氣炎熱時，儘量待在陰涼處，多喝水，補充鹽分。