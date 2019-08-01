台中7旬婦停經20年…私密處卻出血　竟是罕見「雙子宮併子宮內膜癌」

▲台中7旬婦停經卻私密處出血，經檢查竟是罕見「雙子宮併子宮內膜癌」。（示意圖，與本案無關／亞大附醫提供）



記者陳玉／台中報導

台中74歲黃姓婦人2個月來持續出現陰道出血狀況，赴醫檢查竟發現是罕見的子宮畸形「雙角子宮」，且右側子宮腔裡疑似長出腫瘤，進一步檢查確診為子宮內膜癌，經「3D 腹腔鏡影像系統」進行微創手術及術後搭配放射線治療，黃婦恢復良好，再也不必為出血所苦。

亞大附醫婦癌科主任葛裕民表示，患者主訴已停經20多年，但近來卻有陰道出血問題，經超音波檢查，發現黃婦有雙角子宮，其中一個子宮內膜厚度正常，另一個子宮的內膜則明顯變厚達3.4公分，相當不尋常，經子宮鏡檢視與內膜搔刮術確診為子宮內膜癌後，便透過3D腹腔鏡微創手術切除子宮、兩側卵巢及骨盆腔淋巴，病理報告證實為子宮內膜癌第二期。

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▲黃婦因雙角子宮（下圖）導致私密處持續出血，所幸經手術後已恢復正常。

葛裕民指出，子宮內膜癌好發於肥胖、50歲以後停經的女性、多囊性卵巢症候群、乳癌治療等患者，台灣地區罹癌人數逐年上升，發生率約10萬分之14，黃婦除了有雙角子宮，且單側罹患子宮內膜癌，此情形在臨床上相當罕見，需要經驗豐富的婦癌醫療團隊，才能協助患者揪出病灶，並妥善治療。

葛裕民說明，微創手術治療子宮內膜癌的安全性已廣泛被證明，由於3D影像清楚呈現 骨盆腔器官相關位置，將手術視野放大並立體化，讓醫師在手術時，能精準地切割、止血，縮短手術時間和出血量，使患者恢復較快，並降低併發症的發生，術後再輔以放射線治療，以徹底清除癌細胞。