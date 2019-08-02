女大生深蹲1000下「肌肉溶解」了　訓練組數多少才OK？專家告訴你

文／吳孟瑤 示意圖／pixabay

一名女大生近日與好友視訊通話，相約一起做1000下深蹲，沒想到隔天睡醒後，發現雙腳無法彎曲，急忙到醫院求助，才知道自己因運動過度而導致「橫紋肌溶解症」，若再拖延下去，甚至可能引發腎衰竭！

根據國外報導，一名女大生和好友視訊近3小時，兩人一口氣做了1000下深蹲，當下感到肌肉特別痠痛，但以為是運動後的正常現象，不以為意。

直到隔天睡醒，女大生發現自己雙腳已不能彎曲，而且還非常痠痛，甚至連尿液都呈現「茶色」，讓她嚇得趕緊就醫。醫生檢查完後驚訝表示，女大生的肌紅蛋白（Myoglobin，又稱肌紅素）與肌酸激酶（Creatine kinase，又稱肌酸磷酸激酶）數值爆增，判斷是患了「橫紋肌溶解症」。

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（患者與閨蜜相約一次做1000下深蹲，隔天腳無法彎、尿液變色，就醫才知自己竟得了「橫紋肌溶解症」。示意圖非當事人，圖片來源：pixabay）

橫紋肌溶解症是什麼？

三軍總醫院中暑防治中心主任兼腎臟科主治醫師朱柏齡表示，橫紋肌溶解症是指骨骼肌（橫紋肌）發生急速的損傷，導致肌肉細胞壞死、細胞膜破裂。

當肌肉細胞釋出大量鉀離子，濃度過高將造成高血鉀症，引發心律不整；細胞內肌球蛋白也會造成腎毒性，加上細胞釋放大量尿酸，若無法及時排出，便可能損害腎機能，甚至導致急性腎臟衰竭。

朱柏齡說，輕度的橫紋肌溶解常以肌肉痠痛、腫脹為表現症狀，或是尿帶醬油色（外觀類似血尿），多喝水、打點滴可以緩解；若肌肉細胞受損嚴重，則可能併發急性腎衰竭、代謝性酸中毒、高血鉀症，需要洗腎才能救命，若病情嚴重或延誤治療，甚至可能致命。

橫紋肌溶解症的形成原因

1.過度運動

朱柏齡說，過去曾遇過有民眾覺得自己平常疏於訓練，某天一口氣做了幾10下伏地挺身，想把運動量一次補足，結果隔天兩條手臂腫脹、抬都抬不起來，經診斷才發現是橫紋肌溶解症，整整痛了3、4天才消腫。

2. 肢體扭曲擠壓肌肉、壓傷

較長時間的昏迷、無法擺出正常睡姿的空間等等，皆容易使肢體扭曲擠壓肌肉，時間過長便可能發生橫紋肌溶解症。

朱柏齡舉例說明，自己過去曾收治一位患者，因喝醉酒不敢開車，便在車子裡昏睡，但因昏睡時姿勢不良、長時間壓迫臀部，結果導致橫紋肌溶解症。

（長時間昏迷、無法擺出正常睡姿的空間等，容易使肢體扭曲擠壓肌肉，導致橫紋肌溶解症。圖片來源：pixabay）

3.其他因素

如細菌或病毒感染、血鉀或磷濃度過低、中暑後高燒未能及時降溫到38.5度以下，以及因免疫反應（如皮肌炎、肌肉發炎）而損害肌肉等，皆可能引發橫紋肌溶解症。

深蹲有訣竅 避免運動過度這樣做

聯新運動醫學中心主任林頌凱表示，運動過度常見於以下2種情況：

1.平日沒有規律運動，突然運動造成身體急性受傷，如案例中的女大生。

2.平日有規律運動，但超出身體負荷，造成慢性受傷。

如果是第一類，林頌凱建議，應依體能循序漸進安排運動，不要一次貪快、貪多，也不要把運動都集中在某段時間。

而若是第二類，臺灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程副教授簡坤鐘則建議，每次運動的量與時間，增加比例不要超過上一次的10％，例如這次是1小時跑3000公尺，下次運動就1小時不要跑超過3300公尺，以此類推。

瑜伽老師周韶薐提醒，並不是每種運動都需要練到痠痛才叫有效果，過度的肌肉痠痛也可能適得其反。

以案例中的深蹲來說，建議還是以每次深蹲8～10下，中間休息10～20秒，反覆做3組的訓練方式為佳，若覺得強度不夠，則可適度增加負重，如手拿水瓶、啞鈴等，同時還能鍛練上肢肌肉。

周韶薐也鼓勵，運動應以「養成習慣、持之以恆」為目標，而不是每次都要做到痠痛才罷休。

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