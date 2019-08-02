交往都超快分手！5點看懂「都自己的錯」…你撐多久就膩了？



▲你每段戀情都超快分手，有想過是什麼原因嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

有些人的愛情特別短命，戀愛履歷很豐富但每一段感情都不長久。如果你也是這樣，你是越挫越勇？還是開始對愛情感到疲累和失望？我認為很多時候我們可以回歸於自身，思考看看是不是有一些盲點讓愛情無法持續經營呢？問問自己以下幾個問題，或許你會有答案。

1.你不擅拒絕，容易接受對方示好和追求？

在感情方面，你是不是傾向於被動？或是當對方主動的時候，你不擅長拒絕。這種情況下的你，比較容易在未仔細觀察評估之下就草率地接受了一段感情，你的愛情就是人家常說的「因誤會而開始，因了解而分離」。交往一段時間就會發現很多問題，而無法繼續下去。

2.你無法自得其樂，你會為了寂寞而戀愛？

戀愛的時候你比較黏，不太懂得自得其樂。對方不在身邊的時候，你就不知道自己該做些什麼。這樣的你喜歡有人陪伴，單身久了會覺得無聊。如果長期沒有伴，你會產生莫名的恐慌感，因為習慣了對方的陪伴就乾脆談起戀愛。但當出現真正喜歡的對象時，你就容易動搖而導致原來的感情生變。

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▲總是喜歡同一類型的人，愛上就盲目，交往後就痛苦。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.總被同一類型的對象吸引，愛上就盲目？

你容易被同一類型的對象所吸引嗎？例如你總會喜歡開朗大方、外型亮眼、異性緣很好的對象，但每次交往後就沒有安全感，常常因此吵架。你的愛情因為總是和同類型的對象，所以好像鬼打牆一樣，一愛上就變得盲目，交往後又感覺痛苦。

4.心裡有某種糾結和關卡，一直無法解決？

因為過去戀情失敗的陰影，甚至歸因於原生家庭、生活經歷等等，使在面對愛情時會有一些個人心理糾結無法解決。例如曾經被劈腿背叛，所以很難建立一段彼此信任的關係。例如原生家庭不和睦，讓你害怕婚姻或是因為太渴求幸福而給予對方壓力。如果不改變自己，你的愛情可能到了某個關卡就過不去了。

5.害怕建立深入的關係，遇挑戰只想逃避？

還有些狀況是因為你自己害怕和對方建立深入的關係。你覺得感情談得越久越深，就越容易受傷。你傾向悲觀負面地去看待感情，也因此當兩人相處出現狀況或是有一些挑戰需要面對時，你往往選擇逃避。你以為放棄舊有的，再開始新的就好了，所以容易頻繁換對象。愛情比較短命，其實是自己的問題。

兩性相處需要相互的理解和溝通，選擇怎麼樣的對象很重要。但我認為除了評估和選擇合適對象之外，每個人還要先了解自己，知道自己要什麼，解決自己在感情上的心魔及問題點，才有可能在每一段愛情學習成長，最後找到幸福。

到這裡找艾姬……

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