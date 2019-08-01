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長大每天少笑385次！專家揭「雪崩式遞減」關鍵...你也常厭世臉？

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兒童、上學、學習、上課。（圖／達志／示意圖）
▲據說小孩每天都笑400次。（圖／達志示意圖）

文／艾倫．克萊恩

據說，小孩每天笑400次，大人只有15次。從童年到變成大人的階段當中，不知何時開始，我們每天少笑了385次。幸運的是，如果你要尋找「笑」，小孩可以告訴我們如何重新發現。

在我小時候，似乎很自然就笑了起來，我在身旁找到喜悅，最簡單的事情就能讓我開心。即使我玩的玩具摔壞，我心裡的悲傷也很快就消失了。然而，對於我們多數人來說，隨著年齡的增長，我們的幽默感似乎被身為大人的責任感給淹沒了，童年笑聲的歡樂似乎隨著年紀變大而消退。

遺憾的是，沒有人教我們要培養笑聲。相反的，隨著我們長大，我們經常被教導不要笑。大人告訴我們不要對生活開玩笑：「靜下來，要認真。」在學校，我們接受的訓練是不要開心：「不要嘻皮笑臉的。」一位老師評論說：「教育，是嚴肅的事情，你不能把它與樂趣相提並論。」這口氣聽起來像我成長階段所遇見的很多老師。

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▲▼保母,小孩。（圖／達志／示意圖）
▲隨著不斷成長，笑的次數也越來越少。（圖／達志示意圖）

學校就跟生活一樣，我接受到的教育都表示，這兩者是正經的事。別人都跟我說，可能你聽到的也是一樣，在學校和生活兩者裡，「不可以傻裡傻氣的。」

隨著年齡的增長，我們不再傻呼呼和開玩笑，因為我們需要別人的認可。我們學會放棄自己的一部分，以便他人接受我們。我們抑制自己天真直率的行為和笑聲，以便從老師那裡獲得好成績，或是獲得長輩的認同。每當我們放棄天生、孩子般的笑聲時，就會犧牲自己的某些部分。正是因為我們變得成熟世故，才導致束縛和痛苦。

對於我們來說，童年笑聲的歡樂隨著年紀增長而逐漸消失，這是壞消息。然而，好消息是，你可以再次學會笑，小孩可以告訴我們怎樣做到這一點。如果你不相信，試著跟一群學齡前幼兒相處，他們幾乎對什麼東西都能咯咯笑。

本文摘自《困住你的問題，孩子能解答》／艾倫．克萊恩（勵志演說家、暢銷書作家）／大是文化出版

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關鍵字： 困住你的問題，孩子能解答 艾倫．克萊恩 大是文化出版
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