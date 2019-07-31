胸口悶痛小心頸椎間盤破裂 　頸椎間盤切除及融合手術解困擾

▲楊小姐的頸椎第三節到第五節間的椎間盤軟骨已經破裂，壓迫到脊椎神經。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

胸悶、胸痛，甚至無法躺平入睡的症狀持續一年多，楊小姐就醫看了許多科別，症狀卻沒有改善，直到最近才發現是因為舊傷引起頸椎間盤軟骨破裂，導致壓迫到脊椎神經，慈濟醫院經脊椎微創外科主任洪祥益，使用「頸椎間盤切除及融合手術」後，楊小姐的胸悶、胸痛症狀立即獲得改善，術後第二天不僅能下床行動自如，也終於能好好躺平睡覺。

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▲楊小姐術經過頸椎間盤切除及融合手術後，終於能平躺。

三十九歲的楊小姐，長期感到胸痛、胸悶、手麻，只要一躺下，疼痛感就加劇，為了找出病因，曾到胸腔內科、乳房外科等求診，但症狀沒有改善，一年多以來因為胸痛，進出急診多次，甚至無法工作，每天晚上只能坐著入睡。直到有次楊小姐因為紅斑性狼瘡到花蓮慈院回診，向風濕免疫科潘郁仁醫師提起自己的症狀，潘郁仁醫師立即替她安排核磁共振檢查，才發現楊小姐頸椎受傷，轉介給洪祥益主任醫治。

▲頸椎間盤切除及融合手術，楊小姐脖子上的傷口小到幾乎看不見。

原來楊小姐在兩年前一場車禍導致腳部韌帶斷裂，當時以為只有腳傷，不以為意。沒想到當時的受傷，已經讓頸椎第三節到第五節間的椎間盤軟骨破裂，壓迫到脊椎神經，洪祥益主任表示，因為椎間盤壓迫到神經，引起交感神經症狀，包含胸悶、胸痛，且楊小姐一躺平壓迫更嚴重，洪祥益主任使用「頸椎間盤切除及融合手術」移除破裂的椎間盤，再使用融合器，穩定頸椎讓骨頭得以生長。

▲花蓮慈濟醫院神經脊椎微創外科主任洪祥益（左）檢查楊小姐的傷口狀況。

「終於可以躺著睡覺了」解決一年多以來的困擾，讓楊小姐開心地表示，胸口不悶不痛了，手麻症狀立即得到改善，手部也變得較有力。洪祥益主任說，「頸椎間盤切除及融合手術」傷口小、出血少、手術時間及住院時間短，病人在手術結束當日，就可以戴著頸圈行動自如。

洪祥益醫師提醒，雖然頸椎骨刺大多以肩頸痠痛、肩胛骨痠痛和手麻表現，但若長期胸悶、胸痛、胃食道逆流或是晚上睡不好，看了相關的心臟科、腸胃科、胸腔科等檢查結果皆顯示正常的話，可以到神經內外科就診，檢查是否為神經相關問題。