一刷牙就流血！你得「火氣型牙周病」？中醫獨授3招防蛀齒

▲刷牙會流血，小心是牙周病的初期徵兆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／郭大維中醫師

大家都聽過牙周病，但是你有想過嗎，牙周病離我們非常近！根據國健署調查，台灣罹患牙周病的比例位居全亞洲區之冠，一般來說健康的牙齦在正常刷牙時是不會流血的，如果刷牙會流血，往往是牙周病的初期徵兆，同時也代表你的牙齦有發炎的現象。

很多人看到刷牙時出血不以為意，覺得可能是火氣太大所引起的，但其實細菌除了可穿過牙根表面外，也可藉著血流跑到全身，若不及早治療，破壞到達一定程度的時候，就會出現牙齒搖動，甚至脫落 的現象，而停留在口腔中的細菌

發酵，也會產生口臭的問題。

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那麼中醫可以治療牙周病嗎？當然可以！中醫認為牙周病的形成與身體的機能失調有關，主要可分為以下兩種類型：

1.胃火上炎型：

這種體質的患者，大多因飲食偏好烤、炸、辣等重口味食物，造成胃中積熱，胃火上炎傷灼齒齦，如果加上口腔衛生不良，細菌在齒齦滋生，慢慢就會導致牙周發炎。

2.腎虛火旺型：

這類型的患者，大部分體質較為虛弱，可能有慢性病史、或是年齡較大、生活過勞、熬夜晚睡等，這些因素都可能導致腎氣、腎精、腎陰不足，造成腎虛火旺的狀況。而「腎主骨生髓、齒為骨之餘」，當腎虛時，就會反應在我們齒齦的健康上。

在用藥上分為內服與外用，藥物有所差異。主要是依據患者體質的不同而有不同的用藥；以上述的兩大類型來說：

1.胃火上炎型要選用清胃火的藥物，像是處方：清胃散、黃連、石膏、黃芩等用藥。

2.腎虛火旺型則需要滋腎清熱，常用處方如：知柏地黃丸，或生地黃、知母等用藥。

除了上述的中醫治療方法，日常保健牙齒也沒問題，最後跟大家分享來自唐朝藥王孫思邈提倡的牙齒保健方，大家在家有空時，不妨可以試試：

1.叩齒 →

把嘴巴微微合上，讓上下排牙齒發出響聲輕叩36下，疏通經過口腔的經絡，若能在三餐飯後上下叩齒，更能固腎健脾，幫助消化。（要注意叩齒力道不可太大，以免傷害牙齒組織。）

2.漱津→

也就是用口水漱口，唾液中含有許多免疫球蛋白、胺基酸、酵素、鈣質，定期使用口水漱口可以幫助清潔口腔、讓牙齒再鈣化。此外，長久做漱津的動作，也有助於鍛鍊嘴巴兩側的咀嚼肌。

3.揩齒→

每天早晚用手指或牙刷按摩牙槽2～3分鐘，有助於口腔局部血液循環。

本文授權自扶原中醫診所《醫師專欄》