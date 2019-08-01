DIY太多次！醫曝網友「小頭嗨不起來」4大原因　按這3穴位完美救援

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記者李佳蓉／綜合報導

不舉與早洩，正困擾著男網友們！根據台灣男性醫學會資料統計顯示，國內40歲以上男性有25～54%不同程度的勃起功能障礙，且發生率隨年紀增長而增加。曾為醫師的Youtuber《77老大》拍攝影片分析造成陽痿的「4大原因」，並傳授按壓3大穴位和飲食保養，讓你在床上「抬得起頭」。

77老大指出，現代人因不運動、熬夜、吸菸喝酒、愛打手槍，導致以上症狀「全部提前20年」，無論掉髮、生育或陽痿問題變得非常嚴重。提到陽痿，他說可分功能型及器質型，前者在面臨壓力或緊要關頭時「突然軟掉」；後者則為24小時通通無法勃起，也因為兩者發生原因與治療方式、效果都不同，因此區分兩者很重要。



77老大解釋，功能性陽痿一般起病突然、發展迅速，與精神因素有關，如憂鬱、恐懼。而器質型陽痿則和生殖器解剖異常有關，或是藥物中毒、慢性疾病，造成一整天無法勃起。在醫學統計上有70%即屬前者，而器質性陽痿則佔30%，顯示造成不性福的原因大多與情緒、壓力及生活作息有密切關聯。

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為什麼造成陽痿？77老大列出4大原因：



1.工作壓力過大，如抑鬱、恐懼和悲傷。

2.性愛過度或手淫過度，恐造成陽痿發生。

3.很多慢性病，如帕金森氏症、糖尿病、冠心病或前列腺炎也會加重陽痿發生。

4.不當生活習慣，像是喜歡熬夜、愛吸菸喝酒、濫用藥物等等。

不想變成「陽痿人」該如何做到預防保健？77老大分析，打手槍次數很重要，但因每個人年紀、運動習慣及身體強弱存有差異，造成性慾不同，因此也提出「想3打1」，有慾望3次時解決1次。過去隨時「想要」的慾望，也能透過這個方法達到節制，以確保減量，不過度手淫。再來，提高身體強度，積極運動，但也注意休息、防止過勞，還可靠「深蹲」增加性能力，達到增加荷爾蒙、發達肌肉的效果。

此外，77老大也傳授3個穴位，每天按摩可改善陽痿：



1.關元穴

肚臍的下方三吋，約在四根手指頭、扣皮帶的地方。用手指頭輕輕畫圓，1天3次、1次10下，感覺略為脹痛，按完後感覺到一股熱氣，持續2週效果明顯。

2.三陰交

於足部內踝上方，四根手指頭處。按壓時會有腫痛感，其為肝經、脾經、腎經三條經脈的交會之處，可治遺精、陽痿及小便不利，1天3次，1次10下，治療男性性功能障礙非常棒。

3.腎俞穴

位在下背第二腰椎下方旁開一吋半的位置，每天晚上5～7點，是腎經的「上班時間」，此時按摩此穴可消除一整天上班疲勞，並且涵養腎氣。

講完穴道後，77老大也分享飲食，他說韭菜、山藥、核桃仁和肉桂都具有補腎氣、溫腎陽的效果。此外，含鋅食物可提高性能力，增加精子質量，可攝取牡蠣、南瓜子和牛羊肉。



最後77老大也說，可以理解男性無法執行身為男性使命的痛苦，但只要生活作息願意改變、確實執行穴道按摩，飲食控制加上即早就醫就能改善。他也提醒網友，請以正確態度看待陽痿，別因一兩次失敗就垂頭沮喪。有問題就要找醫生，只要在硬度、時間上感到不滿即早就醫，無論中、西醫都能助你一臂之力。