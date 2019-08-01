撒隆巴斯可消青春痘？專家：恐出現「2種慘狀」...這成份若中毒超母湯



▲撒隆巴斯可以拿來貼痘痘嗎？（圖／記者李佳蓉攝）

文／招名威

貼撒隆巴斯可以消除青春痘，是真的嗎？這肯定是網路謠言，因為撒隆巴斯貼臉上，能看嗎？

其實大家都是一知半解，每每聽到水楊酸就聯想到抗痘，但事實上，撒隆巴斯裡面所含的主成份可能是水楊酸甲酯，會被誤以為是水楊酸，但這兩個是不同的東西。

水楊酸甲酯（Methyl salicylate）是一種由甲醇的羥基和水楊酸的羧基結合而生成的有機化合物，又名冬青油，早期由冬青樹提煉。就外在皮膚使用來說效果挺好的，它可促進局部血液循環，幫助皮下血管擴張，從而達到消腫、消炎和鎮痛作用，亦有止癢的效果，用在很多舒緩扭傷、挫傷、腰痛、肌肉痛、神經痛、皮膚止癢的產品上。

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就安全性來說，若過度使用下，像是使用劑量過高或是敷用時間過長，均會對皮膚有刺激如燒灼感，或過敏反應如皮疹、瘙癢等。因為有影響血液中鐵離子活性的副作用，因此很少用於口服使用，大部分都是外用或是小區塊的局部塗擦。



▲撒隆巴斯大多外用或小區塊的局部塗擦。（圖／記者洪巧藍攝）

但說到毒性，古今中外其實水楊酸甲酯中毒案例中並不多見，但若發生的話危害性卻是很強的。根據2015年的文獻，以一茶匙的純水楊酸甲酯來計算，其中約含有7克的水楊酸鹽，造成的影響差不多相當於21顆阿司匹靈錠劑的量，兒童只要一次喝到4毫升的純水楊酸甲酯即可能致死…但科學歸科學，事實上是不太容易發生的啦，免驚！

然而，水楊酸甲酯不是水楊酸（Salicylic acid）。

食藥署有規範，化粧品中含水楊酸成分用於「軟化角質，面皰預防」者，必須以特定用途化粧品管理，而且其水楊酸成分含量是限制在0.2~2%。不過話說回來，目前沒有任何證據證實使用撒隆巴斯貼布能帶來水楊酸的「軟化角質，面皰預防」效果，如果把撒隆巴斯貼在臉上，可能不僅造成刺激性皮膚炎，而且也蠻難看的… 威廉無法接受。

威廉建議大家，痘痘每個人都會長，威廉也曾經被困擾過，治療之道首重還是先找皮膚科醫師確診，千萬不要誤信偏方而延遲治療。

本文經授權轉自：招名威教授 毒理威廉